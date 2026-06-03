Plaud Team arriva in Italia: l’IA oltre gli appunti individuali

Plaud Team : un nuovo spazio di lavoro che permette alle aziende di creare, organizzare e collaborare sulle note generate nel corso delle riunioni, sbloccando il valore inesplorato delle conversazioni che avvengono in ambito lavorativo. Plaud, brand per prendere appunti con l’ IA , annunciaun nuovo spazio di lavoro che permette alle aziende di creare, organizzare e collaborare sulle note generate nel corso delle riunioni, sbloccando il valore inesplorato delle conversazioni che avvengono in ambito lavorativo.

Plaud ha superato i 2 milioni di utenti a livello globale, con un’adozione che si diffonde organicamente all’interno di aziende che spaziano dalle start-up in fase iniziale alle realtà Fortune 500. Con l’utililzzo dei dispositivi all’interno dei team, la domanda per un’esperienza più collaborativa e gestita centralmente è cresciuta di conseguenza.

Con Plaud Team, le organizzazioni possono dare struttura alle conversazioni che avvengono in incontri in presenza, telefonate e discussioni online, condividendole come patrimonio di intelligenza aziendale.

Plaud Team estende l’esperienza principale di Plaud dall’individuo al team, introducendo spazi di lavoro dedicati per la gestione multidispositivo, il deployment e la condivisione delle conoscenze.

Progettato con attenzione particolare alla privacy e alla riservatezza, offre ad ogni persona all’interno dell’organizzazione un controllo chiaro su quali informazioni vengono condivise, integrate o mantenute private.

«La maggior parte del pensiero costruttivo avviene prima che qualcosa venga messo per iscritto», ha dichiarato Nathan Xu, co-fondatore e CEO di Plaud. «Accade nelle conversazioni, quando le persone testano idee, cercano risposte ai problemi e capiscono cosa fare. Plaud Team è costruito per aiutare i team a preservare quel contesto e a costruirci sopra. Le aziende non funzionano grazie ai documenti: funzionano grazie alle persone, grazie alle conversazioni».

Per le aziende, questo significa adottare la presa di appunti con l’IA in modo strutturato, senza aggiungere burocrazia digitale o disordine informativo. Le funzionalità di collaborazione in arrivo nel corso dell’anno consentiranno inoltre ai team di centralizzare il contesto delle conversazioni, così che tutti restino allineati e aggiornati, anche in caso di assenza.

Plaud Team include fatturazione centralizzata, gestione di utenti e dispositivi e controlli sullo spazio di lavoro, il tutto costruito su un’infrastruttura di sicurezza e privacy conforme agli standard di sicurezza globali, su cui le aziende possono fare affidamento. I dati sono crittografati sia in transito che a riposo, i flussi di lavoro dell’IA operano senza conservazione dei dati e senza training per impostazione predefinita; l’hosting cloud regionale è disponibile n Europa, Stati Uniti, Singapore e Giappone.