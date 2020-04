Per Rubrik il miglior alleato contro il ransomware è il backup

Rubrik evidenzia l’importanza di dotarsi di soluzioni di backup & recovery capaci di ristabilire le applicazioni più importanti in poco tempo

Il backup non viene spesso associato a un attacco ransomware, ma può essere una risorsa preziosa quando le strategie di difesa sono state sconfitte. Quando si è vittima di un attacco ransomware il modo per avere indietro più “semplicemente” i propri dati è cedere al ricatto e quindi soddisfare le richieste economiche degli hacker.

Le aziende sono costrette a cedere al ricatto principalmente per 3 motivi:

perché impiegano troppo tempo a ripristinare i dati. I ripristini inefficienti possono impiegare giorni; Forrester stima che per effettuare un ripristino si impiegano – in media – più di 7 giorni e molte aziende già dopo 2 o 3 giorni di attesa decidono di pagare il riscatto. Esemplare l’esperienza della città di Lake City, Florida, che dopo 3 settimane di tentativi di ripristino ha dovuto pagare 460.000 dollari per riavere i propri dati indietro.

Spesso le aziende che non hanno backup o ne hanno uno compromesso sono costrette a pagare il riscatto. Questo tipo di minacce stanno iniziando a puntare in modo specifico ai backup, crittografandoli o eliminandoli. Il ricorso a backup off-site, come ad esempio il nastro, significa spesso tempi di ripristino (RTO) troppo lunghi. Oppure la creazione di un ripristino isolato (air gap) può essere un enorme onere finanziario e complesso da gestire.

L’incertezza di sapere quali dati siano realmente stati compromessi e controllare manualmente milioni di file è un’impresa impossibile. Il ripristino totale di tutti i file, in caso di soluzioni poco efficienti, potrebbe richiedere davvero troppo tempo.

Tre buoni motivi per scegliere Rubrik

Le soluzioni Rubrik rispondono perfettamente ai tre punti evidenziati, fornendo un recupero immediato. In secondo luogo, il file system nativamente immutabile di Rubrik garantisce che i backup non possono mai essere criptati o cancellati.

Infine, al di là di un rapido recupero, Rubrik diagnostica quali file e quali applicazioni sono stati compromessi, in modo da poter comprendere rapidamente la portata dell’attacco ed evitando inutili ripristini di massa.

Come riferito in una nota ufficiale da Cristian Meloni, Country Manager di Rubrik per l’Italia: «Una soluzione affidabile e veloce in grado di ripristinare tutti i dati e le applicazioni in poco tempo può rappresentare l’unica vera difesa contro gli attacchi ransomware. Poter tornare a disporre dei propri asset digitali in tempi brevi, nonostante si sia stati oggetto di attacco, può fare la differenza per il business dei nostri clienti, che sempre più spesso scelgono Rubrik per una protezione completa ed efficace».