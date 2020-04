Il nuovissimo prodotto di Prodigyt può portare un importante contribuito nel preparare le tue applicazioni Rpg allo smart working e alle nuove sfide digitali che la ripartenza ci presenterà: abbandonare le schermate a carattere in favore dei browser desktop e mobile, per una User Experience ad elevata produttività, non è mai stato così a portata di mano

Più che un Modernizzatore, Touch400 è un vero e proprio kit grafico per programmi Rpg, utilizzabile per lo sviluppo di applicazioni visuali per desktop e mobile, perfettamente integrato con gli standard applicativi della piattaforma Ibm-i; Il kit è in grado di adattare automaticamente anche le applicazioni esistenti senza richiedere modifiche da parte dello sviluppatore, diventando quindi anche un ottimo strumento di modernizzazione. Puro è la nuovissima versione Web browser-based di Touch400, ne amplia le caratteristiche ed aggiunge il vantaggio dell’estendibilità opensource, andando quindi a completare la già vasta offerta di Prodigyt.

Si tratta di un prodotto Italiano pensato per il mercato Italiano, realtà “agile” ancor prima che gli informatici di oltreoceano adottassero il termine, ed è basato su venti anni di esperienza e su centinaia e centinaia di applicazioni aziendali Rpg incontrate.

Dopo 20 anni dai primi annunci di modernizzazione, ancora oggi oltre del 50% delle aziende (o meglio il 70% circa degli utenti complessivi) che utilizzano applicazioni Ibm-i, usa ancora l’interfaccia a carattere. Il motivo è semplice: gli utenti aziendali preferiscono ancora la velocità e la praticità dello schermo a caratteri. Fino ad oggi. Uno degli aspetti vincenti di Puro infatti è la velocità transazionale, unita ai comportamenti di tastiera, che consente una esperienza utente simile agli emulatori a carattere, pur utilizzando un browser.

Puro dà la possibilità agli sviluppatori con conoscenza html5 di estendere a proprio piacimento il prodotto creando i componenti che desiderano ed integrandoli nelle proprie applicazioni Rpg aziendali; ma anche per chi non ha competenze html, nel prodotto sono contenuti set di componenti preconfezionati. Unitamente a questa caratteristica, Touch400 Puro include anche un kit di componenti evoluti quali tabelle intelligenti, chart, mappe, upload, audio, 3d, e così via, i quali offrono un notevole valore aggiunto funzionale alle applicazioni. Inoltre, altra caratteristica di rilievo, Puro contiene funzionalità intelligenti di riconoscimento delle schermate a carattere, e può essere ulteriormente adattato per un riconoscimento granulare; senza escludere dall’elenco dei plus le notevoli possibilità di integrazione con back-end non Rpg (es. Php), con CMS e portali aziendali, e con le infinite librerie opensource disponibili nel web.

Touch400 Puro, coniuga perfettamente l’affidabilità e inviolabilità del back end Ibm-i, con il front end più diffuso ed elastico, il browser; offre la possibilità di preparare rapidamente e a costi contenuti le applicazioni, consentendone una distribuzione capillare su tutti i dispositivi. Puro può diventare un valido aiuto per prepararsi alle sfide di smart working e digitalizzazione che l’Italia si appresta ad affrontare nei prossimi mesi e anni.

In occasione della ripartenza, Prodigyt offre la possibilità di approfondire Touch400 Puro, e le opportunità che può offrire per le tue applicazioni Ibm-i e per la tua Azienda, attraverso i:

45 minuti di approfondimento in una sessione completamente dedicata a te e alla tua realtà aziendale, con la possibilità di rivolgere le tue domande al founder di Prodigyt, Ruggero Borgonovo

Per informazioni e iscrizione visitate la pagina ufficiale dedicata di Touch400.