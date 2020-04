SD-WAN con tecnologia Juniper per Deutsche Telekom

In collaborazione con T-Systems, Juniper Networks fornisce servizi di overlay completi alle aziende clienti di Deutsche Telekom

Juniper Networks ha collaborato con T-Systems, uno dei principali fornitori al mondo di servizi digitali cross-manufacturer, per creare e fornire un’infrastruttura gestita SD-WAN come parte di una soluzione overlay end-to-end dedicata ad aziende con requisiti complessi di rete e connettività.

Con questa offerta di servizi, T-Systems si sta concentrando sull’adozione di moderne reti aziendali con una piattaforma sicura e gestita per il delivery di applicazioni hosted multicloud, nonché sulla fornitura di servizi standardizzati come servizi di overlay SD-WAN gestiti, chiamati Smart SD-WAN . La Smart SD-WAN fornita da Juniper è una pietra miliare di un’infrastruttura di rete avanzata e sicura, che è alla base della strategia di trasformazione digitale di T-Systems.

Essendosi già assicurata un importante marchio del trasporto europeo come cliente di punta per questi servizi, T-Systems si aspetta che la sua offerta rappresenti una proposta convincente per una vasta gamma di imprese per realizzare ricavi significativi di business. In ultimo, T-Systems si impegna ad aiutare i suoi clienti aziendali a muoversi nella trasformazione digitale riducendo la complessità, gestendo i costi in modo efficace e aumentando le capacità di protezione dei dati. Inoltre, fornire ai propri clienti una maggiore visibilità della rete, come risorsa aziendale principale, li aiuta a raggiungere più facilmente i rispettivi obiettivi in campo digitale.

Per creare questa nuova offerta, T-Systems ha integrato una gamma di prodotti Juniper che includono:

Contrail Service Orchestration – una piattaforma software scalabile e multi-tenant che offre la gestione automatizzata della connettività delle filiali e consente a T-Systems di migliorare l’erogazione dei servizi di rete, garantendo affidabilità e agilità ed estendendo la visibilità attraverso la sua rete multicloud.

SRX Series Security Gateways – una gamma di dispositivi locali per clienti SD-WAN che offrono una suite completa di servizi di sicurezza a più livelli per assicurare una difesa avanzata contro minacce note e sconosciute.

NFX Series Network Services Platform – dispositivi CPE sicuri e conformi agli standard che consentono a T-Systems di creare e fornire facilmente servizi di rete ai propri clienti.

vSRX Virtual Firewalls – offrono le stesse funzionalità dei firewall fisici della serie SRX di Juniper, ma in un fattore di forma virtualizzato per la fornitura di servizi di sicurezza scalabili per consentire a T-Systems di aggiungere siti cloud in un servizio SD-WAN multi-cloud end-to-end.

Tutta l’infrastruttura Juniper gira sul sistema operativo Junos con l’esperienza ottimizzata per la modularità, l’apertura e la programmabilità richieste dalla nuova era del cloud in rete. Creato per garantire affidabilità, sicurezza e flessibilità, Junos automatizza le operazioni di rete migliorando l’efficienza operativa.

Un pacchetto completo di sicurezza connessa, che include l’autenticazione dell’utente del firewall, la sicurezza delle applicazioni, la gestione unificata delle minacce nonché i sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, per rafforzare le difese della rete. Juniper Connected Security rende disponibili queste e altre funzionalità in tutta la rete per proteggere automaticamente utenti e dati.

Come riferito in una nota ufficiale da Adel Al-Saleh, Membro del Board of Management di Deutsche Telekom AG e CEO di T-Systems: «A nostro avviso, la connettività personalizzata è un fattore vincente fondamentale per la digitalizzazione e il successo dei nostri clienti. Lavorando con Juniper, siamo in grado di fornire ai nostri clienti aziendali un’infrastruttura end-to-end orientata alla domanda che supporta le loro sfide di digitalizzazione e riduce la complessità all’interno della rete. Le soluzioni innovative di Juniper ci consentono di offrire una soluzione tecnicamente ed economicamente competitiva con un’offerta di servizi altamente flessibile e dinamica».

Per Rami Rahim, CEO di Juniper Networks: «In qualità di partner Juniper di lunga data, la scelta di T-Systems di offrire la sua nuova soluzione SD-WAN basata sulla nostra tecnologia approfondisce le nostre relazioni e consente di fornire una serie di servizi e capacità sicuri alle aziende, semplificando l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione della rete sottostante. La combinazione di servizi cloud e reti software-defined crea un’opportunità strategica per fornitori come T-Systems per differenziarsi sul mercato affrontando la complessità infrastrutturale che i loro clienti devono affrontare, e Juniper è lì per aiutarli a raggiungere quell’obiettivo».