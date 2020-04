Qlik facilita l’adozione delle analytics in ambiente cloud

Grazie a nuovi pacchetti e programmi di adozione di Qlik Sense e a una soluzione di migrazione dedicata a QlikView, Qlik accelera il percorso delle aziende verso una BI moderna

Qlik presenta nuovi pacchetti e programmi di adozione per le proprie soluzioni, offrendo agli utenti una scelta più ampia e rendendo più semplice, facile e conveniente adottare le analytics in ambiente cloud. I nuovi programmi includono nuovi pacchetti di soluzioni per Qlik Sense Enterprise con un’offerta SaaS e Client-Managed, oltre a un percorso dedicato agli utenti QlikView che desiderano migrare a Qlik Sense Enterprise SaaS, con la possibilità di ospitare i propri documenti QlikView nel cloud.

Le novità proposte

Gli utenti Qlik hanno ora la possibilità di implementare più facilmente una gamma completa di analytics con le loro strategie IT attraverso due architetture differenti: SaaS o Client-Managed. I clienti che scelgono Qlik Sense Enterprise SaaS saranno in grado di distribuire le proprie analytics esclusivamente nel cloud di Qlik, riducendo così il carico di gestione e abbassando i costi dell’infrastruttura. Coloro che scelgono invece Qlik Sense Enterprise Client-Managed potranno effettuare l’implementazione on-premise o in un cloud privato in base ai propri requisiti di governance o dei dati. In questo caso gli utenti avranno anche la possibilità di concedere in licenza entrambe le soluzioni per trarre vantaggio dell’esclusiva architettura multi-cloud di Qlik.

Gli utenti di QlikView potranno inoltre beneficiare di una maggiore flessibilità e scelta, grazie all’Analytics Modernization Program di Qlik. Questo programma offre agli utenti QlikView un percorso semplice per adottare con sicurezza Qlik Sense in base alle proprie esigenze e al proprio ritmo, senza interrompere le loro operazioni in QlikView.

L’Analytics Modernization Program fornisce agli utenti QlikView:

• Accesso esteso alle moderne funzionalità di BI abilitate attraverso Qlik Sense, come le capacità di scoperta e visualizzazione self-service e di intelligenza aumentata.

• Capacità di sfruttare l’investimento esistente in QlikView ed evitare costi di sviluppo e interruzioni nel percorso verso l’adozione di analytics moderne basate sul cloud, permettendo a ognuno di seguire le proprie tempistiche.

• Riduzione del costo totale di proprietà di Qlik mediante la distribuzione su SaaS e l’automazione della gestione delle licenze e dei diritti.