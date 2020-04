Customer Experience: un concetto come tanti?

Dalla scelta della piattaforma alla corretta analisi dei numeri. Un webinar gratuito per spiegare come affrontare correttamente la digitalizzazione di una grande azienda, per concretizzare la Customer Experience

La pandemia, che sta investendo l’intero mondo, rischia di travolgere anche numerose aziende. La reazione, necessaria e indispensabile, è quella di investire sulla Customer Experience e digitalizzare i propri processi, rispondendo anche alle richieste del mercato. Le digitalizzazioni parziali, però, non soddisfano le reali esigenze di un’azienda. L’errore più grave è quello di affrontare la digitalizzazione senza una visione complessiva, con soluzioni e piattaforme adatte a risolvere problematiche puntuali, ma non integrate con il resto del processo aziendale.

Il risultato, purtroppo ben noto, è un diffuso senso di frustrazione tra i CIO e la convinzione di perdere tempo, che attanaglia gli utilizzatori.

Ma come affrontare, concretamente, la digitalizzazione?

Per rispondere a questa domanda BitMAT organizza, giovedì 7 maggio dalle 14.30 alle 15.30, un webinar gratuito dal titolo “Come digitalizzare la Customer Experience?” . L’incontro nasce con l’obiettivo di confrontarsi con una serie di esperti costantemente impegnati sul campo nel supportare le aziende in questo articolato cambiamento.

Nel corso del webinar verranno affrontante le problematiche legate all’utilizzo dell’esperienza, percepita dai clienti durante le interazioni con le aziende, come leva per conservare, se non aumentare, il proprio vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Ecco quindi che l’acquisto on-line, la richiesta di assistenza o l’invio di offerte personalizzate diventano tutti eventi determinanti, momenti di verità, per garantire una duratura relazione con il cliente stesso.

Nell’arco di un’ora, quattro esperti del settore guideranno gli spettatori a scoprire, con un caso concreto, come digitalizzare in modo davvero efficace i processi aziendali.

Agenda del webinar

Il Customer Journey B2B: scenario e sfide

Percorriamo un Customer Journey integrato e completo (Demo)

Quali sono i benefici di una piattaforma integrata e come misurarli

Il Cloud è un fattore abilitante: vantaggi e punti di attenzione

Chi sono i relatori?

Alessandro Lavazzi – Customer Experience Practice Director di TechedgeGiuseppe Spera – Da cliente occasionale a cliente fedele, con la digitalizzazione

Giuseppe Spera – Customer Experience Practice Manager di Techedge

Roberto Nicolino – Customer Experience Practice Manager di Techedge

Agnese Caielli – Customer Experience Practice Manager di Techedge

Matteo Ottone – Customer Experience Specialist di Techedge

Nella seconda parte del webinar (dalle 15.10 alle 15.30) gli spettatori potranno confrontarsi in diretta con i relatori.

Eventuali domande possono anche essere anticipate all’indirizzo: redazione.bitmat@bitmat.it

Iscrizione al webinar

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione a questo link. Per ogni registrazione effettuata con il proprio indirizzo aziendale, BitMAT devolverà un euro alla Protezione Civile.