Zscaler completa l’offerta di data protection con Cloudneeti

L’acquisizione di Cloudneeti estenderebbe al cloud pubblico la protezione avanzata dei dati della Zscaler Cloud Security Platform

Zscaler ha annunciato l’intenzione di acquisire Cloudneeti, società che offre soluzioni Cloud Security Posture Management (CSPM). Con l’acquisizione, Zscaler fornirà ai propri clienti un’avanzata protezione dei dati all’interno della piattaforma Zscaler Cloud Security.

Cloudneeti, infatti, previene e pone rimedio alle configurazioni errate negli ambienti SaaS, IaaS e PaaS. Queste configurazioni errate sono una delle principali cause di violazioni dei dati e di mancanza di conformità nelle applicazioni cloud.

Nello specifico, il servizio completamente fornito in modalità cloud migliora la protezione dei dati in cloud dei clienti Zscaler, che fornisce già protezione dei dati per le applicazioni SaaS con CASB, ma anche con Cloudneeti vedrebbe estesa la protezione dei dati ai carichi di lavoro del cloud pubblico.

Inoltre, Cloudneeti migliorerà ulteriormente l’offerta completa di protezione dei dati di Zscaler fornendo ai clienti:

Protezione completa dei dati e prevenzione dell’esposizione: le policy di protezione dei dati si applicano su qualsiasi tipo di sede, utenti e applicazioni per garantire una prevenzione costante e completa della perdita di dati in conformità con le normative come il GDPR.

Garanzia di conformità unificata: un’unica piattaforma che fornisce visibilità della conformità e neutralizzazione delle violazioni in applicazioni SaaS come Microsoft Office 365 e a fornitori di servizi cloud, tra cui Amazon Web Services e Microsoft Azure, per garantire il rispetto delle leggi governative e delle normative di settore.

Riduzione automatica del rischio: misure correttive automatiche garantiscono che le applicazioni in cloud non siano vulnerabili alle minacce esterne seguendo le policy aziendali e di settore.

In questo modo, le funzionalità di Cloudneeti rafforzeranno quelle di protezione dei dati di Zscaler Internet Access (ZIA) e della soluzione Cloud Access Security Broker (CASB) out-of-band di Zscaler . Cloudneeti amplia le capacità di protezione delle applicazioni in Zscaler Private Access (ZPA) consentendo agli sviluppatori di trovare e correggere automaticamente le applicazioni con errori di configurazione e le violazioni di conformità negli ambienti dei provider di servizi cloud.

Come riferito in una nota ufficiale da Jay Chaudhry, Presidente e CEO di Zscaler: «Cloudneeti incrementerà le funzionalità di protezione dei dati di Zscaler e migliorerà notevolmente la sicurezza del cloud delle aziende, rilevando ed eliminando alcune delle cause più comuni di violazione dei dati e della conformità. Sia che siano causate da applicazioni SaaS configurate in modo errato o da uno sviluppatore che ha accidentalmente sbagliato la configurazione di una nuova applicazione nel cloud pubblico, queste lacune nella protezione dei dati, che sono alla base di alcune delle più grandi violazioni della storia, si potranno prevenire. Sono orgoglioso quindi di dare il benvenuto al team Cloudneeti nella famiglia Zscaler».

Per Gururaj Pandurangi, Fondatore e CEO di Cloudneeti: «Cloudneeti è stata costruita in cloud per il cloud, ed è per questo motivo che Zscaler è una soluzione che si adatta perfettamente al nostro team, dal punto di vista tecnologico e culturale. Siamo entusiasti di lavorare con Zscaler con l’obiettivo di fornire i livelli di sicurezza più alti del mercato per aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale».

Si prevede che l’operazione si concluderà entro la fine del terzo trimestre fiscale di Zscaler, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing. I termini della transazione non sono stati resi noti.