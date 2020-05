Linkem e Kaspersky insieme per la sicurezza di chi lavora da casa

Annunciato un accordo di collaborazione per il mercato Business e Consumer volto a proteggere ulteriormente i clienti dagli attacchi informatici

Linkem, operatore 5G leader italiano della banda ultralarga wireless, e Kaspersky, azienda specializzata nella produzione di software di sicurezza informatica, hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione per il mercato Business e Consumer volto a proteggere ulteriormente i clienti dagli attacchi informatici.

Grazie a questa collaborazione Linkem metterà a disposizione dei propri clienti il servizio Antivirus e quello di Internet Security, entrambi dedicati principalmente agli utenti Consumer. Inoltre, per garantire a liberi professionisti e lavoratori autonomi di continuare a lavorare da casa in sicurezza, esattamente come in ufficio, è disponibile il servizio Linkem Office Safe Connection.

La partnership prende il via in un momento in cui la sicurezza dei dati scambiati online e degli strumenti tecnologici rappresenta la priorità per tutti quegli utenti, 2 milioni solo in Italia, che hanno fatto ricorso allo smart working durante l’emergenza sanitaria e che vogliono evitare i rischi derivanti da furti di dati e di identità e da distruzione accidentale di dati. Le minacce ci sono e sono reali, infatti, secondo un recente sondaggio di Kaspersky, condotto nel mese di aprile, quasi un dipendente su quattro ha dichiarato di avere già ricevuto e-mail di phishing a tema COVID-19. Il download accidentale di contenuti malevoli da questo tipo di e-mail può portare all’infezione dei dispositivi e alla compromissione dei dati aziendali.

Molti dipendenti hanno anche aumentato l’uso di servizi online non approvati dai loro reparti IT, noto come “shadow IT”, come tool per le videoconferenze (35%), per la messaggistica istantanea (39%) o per l’archiviazione dei file (35%). È quindi molto importante garantire la massima protezione agli utenti che li aiuti a tenere al sicuro i propri dati.

Non solo connettività ultraboadband

La nuova offerta prevede, oltre alla fornitura del servizio di connettività ultrabroadband di Linkem, il noleggio di un tablet Samsung con copertura assicurativa di 24 mesi e di una licenza annuale Kaspersky VPN Secure Connection. Grazie alla tecnologia VPN (Virtual Private Network) di Kaspersky, il cliente avrà a disposizione un canale sicuro e crittografato per proteggerlo dal rischio di intercettazioni da parte degli hacker e per permettergli di navigare in rete, utilizzare i servizi e-commerce, eseguire azioni di Smart banking o visualizzare contenuti in streaming in completa sicurezza, mantenendo sempre le comunicazioni riservate.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesco Sortino, Chief Marketing Officer Linkem: «L’aumento esponenziale del numero di persone che oggi e per i prossimi periodi lavoreranno da casa e il ricorso massivo a strumenti digitali, richiedono ai liberi professionisti e alle aziende, anche di piccole dimensioni, di adottare strumenti di sicurezza superiori e adeguati a proteggere i dati personali ed aziendali da ogni possibile rischio di furto, corruzione o perdita accidentale. La partnership che abbiamo siglato con Kaspersky è volta proprio a facilitare la modalità di lavoro agile grazie ad una serie di prodotti e soluzioni integrate che riducano al minimo i rischi informatici».

A sua volta, Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky, ha fatto sapere che: «Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti in qualità di partner da Linkem. Collaborare per garantire la sicurezza degli utenti in questo periodo è più importante che mai. L’emergenza coronavirus ha imposto alle aziende e agli utenti di organizzarsi in tempi stretti per lavorare da casa e garantire la business continuity. Mentre i dipendenti stanno cercando di adattarsi alla nuova realtà dela lavoro da casa, i team che si occupando delle infrastrutture IT e della cybersecurity sono sotto pressione e cercano di assicurare a tutti la possibilità di lavorare in sicurezza. Gli incidenti informatici possono solo aggiungere ulteriori difficoltà a questa sfida, ecco perché è importante affidare la propria sicurezza a soluzioni complete e affidabili».