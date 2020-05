Come iniziare a giocare online, ecco una guida in 5 passi

ecco alcuni consigli per giocare online con successo

Sappiamo che molti di voi stanno sfruttando questa pausa dalla caotica vita quotidiana per prendere più confidenza col mondo del web. Alcuni si stanno anche facendo incuriosire dal gaming, ed è per questo che vogliamo darvi una semplice guida per approcciarsi a questo mondo variegato nel modo più proficuo possibile.

Analizzeremo sia dei dettami generali, regole che tutti dovrebbero seguire per giocare online in totale sicurezza, che altri specifici per ciascuna parte del gaming online. Troviamo giusto sottolineare come si parli di giochi da casino online, scommesse e similari, quindi mettendo da parte tutto il restante mondo dei videogames, giochi di ruolo e da tavolo ecc.

1 – Scegliere l’area in cui giocare online

Capire quale sia il settore del gioco online con cui vogliamo dilettarci è il primo modo per muoversi in modo sensato e consapevole. Di base la scelta ricade fondamentalmente su tre macro-aree che sono scommesse, giochi da casino online e slot machine online, anche se queste ultime due possono essere presenti su piattaforme analoghe:

Scommesse online: per questo passatempo dovete iscrivervi a un bookmaker

Casino online: potrete scegliere sia versioni basic che live, in base all’operatore che utilizzerete

Slot machine online: sono sempre presenti sui bookmaker o sui siti di casino online, ma potete utilizzare delle piattaforme di consigli, ad esempio siti come VideoSlotMachineOnline.it, per aiutarvi nello scegliere il meglio.

La scelta dell’area in cui giocare online potrebbe condizionare anche il passo seguente, ovvero capire quale piattaforme utilizzare.

2 – Quale operatore scegliere

Le scelta della migliore piattaforma per la propria area di gioco online è più complicata. I parametri da seguire sono tanti e diversificati a seconda di quello che ci interessa. Uno comune riguarda però l’eventuale presenza di bonus e promozioni che sono, secondo un sondaggio che abbiamo svolto di recente, le due prerogative principali alla sottoscrizione di un conto gioco.

Ecco invece un elenco di tutti quelli che possono inficiare sulla scelta di ciascuno di noi, dal più importante a quello meno rilevante:

bonus senza deposito : merita una categoria a parte perché riguarda categorie di giocatori che voglio giocare esclusivamente gratis

: merita una categoria a parte perché riguarda categorie di giocatori che voglio giocare esclusivamente gratis bonus e promozioni : offerte temporali o dovute al verificarsi di determinate condizioni dipendenti dal gioco o dal giocatore

: offerte temporali o dovute al verificarsi di determinate condizioni dipendenti dal gioco o dal giocatore offerta di contenuto : l’effettiva proposta di ciascun operatore sui giochi online. Per intenderci parliamo del numero di slot di un casino online oppure del numero di quote di un palinsesto scommesse

: l’effettiva proposta di ciascun operatore sui giochi online. Per intenderci parliamo del numero di slot di un casino online oppure del numero di quote di un palinsesto scommesse grafica : è un fattore da non sottovalutare. L’impatto visivo è stato una delle sorprese che più ci è stata rimarcata degli utenti

: è un fattore da non sottovalutare. L’impatto visivo è stato una delle sorprese che più ci è stata rimarcata degli utenti navigabilità: in senso assoluto è legata alla grafica ma comprende anche la facilità dei percorsi per trovare ciò che si cerca all’interno del sito di gioco online

3 – Giocare online gratis o a pagamento?

Probabilmente questo poteva essere anche il punto 2 della nostra guida su come iniziare a giocare online, ma abbiamo preferito spostarlo avanti perché spesso la decisione di usare soldi veri o meno scaturisce dopo aver visto l’offerta di un determinato operatore selezionato.

Su qualsiasi delle due opzioni ricada la nostra scelta è importante tenere il proprio passatempo sotto controllo. Infatti il prossimo punto del nostro vademecum riguarda proprio la difesa dalla parte peggiore del gioco online: la ludopatia.

4 – Impostare sempre una soglia a soldi veri

Prima di iniziare qualsiasi attività di gioco online a soldi veri bisogna sempre darsi un budget. Questa è un’azione cruciale per evitare che la nostra nuova passione si trasformi presto in ossessione. In gergo tecnico troverete in giro il termine bankroll associato al gaming online. Ecco cosa significa secondo il preciso sito del dizionario di Cambridge.

Leggendo anche su fonti autorevoli capirete bene che la determinazione di una soglia limite dopo cui smettere di giocare non è a casaccio. Il bankroll va imposto in modo categorico step by step: quotidiano, mensile, annuale. Mai si devono superare le soglie che vanno stabilite in base alla propria disponibilità economica.

5 – Ricordarsi sempre lo scopo finale del gioco online: divertirsi

Se decidiamo di giocare online lo facciamo per divertirsi. Non si deve mai iniziare a giocare online con lo scopo di vincere soldi veri. Pensare che sia facile accumulare una fortuna tramite il gaming è sbagliatissimo.

Solo con esperienza e conoscenza dei giochi, elementi che possono arrivare solo col tempo, si può pensare a un margine di profitto da perseguire.

Il modo migliore per capire se si stia giocando bene online è riscontrare piacere nel giocare. Se metterci davanti a un pc o a un dispositivo mobile per giocare online ci rende nervosi, ci turba, ci cambia l’umore e ci porta a tralasciare le cose importanti della nostra vita dobbiamo immediatamente fermarci o, nei casi più seri, chiedere aiuto.