Infobip accompagna le aziende nell’integrazione della GenAI

È l’anno dell’adozione dell’intelligenza artificiale e Infobip, la piattaforma di comunicazione globale, vuole accompagnare le aziende in questo percorso per cogliere tutte le opportunità offerte da questa tecnologia e sfruttarne tutto il potenziale. Infobip, infatti, sta integrando per la prima volta nella sua offerta le soluzioni GenAI attraverso la tecnologia Azure OpenAI di Microsoft.

Offrendo un approccio completo e olistico, grazie all’utilizzo di Azure OpenAI e di Microsoft Cloud, Infobip permette alle aziende di integrare le più recenti funzionalità GenAI per migliorare l’esperienza di customer service come mai prima d’ora.

Le novità introdotte in Infobip AI Hub e Advanced AI Assistant

Le nuove soluzioni sono già state integrate in Infobip AI Hub e Advanced AI Assistant (parte di AI Hub). L’Advanced AI Assistant consente alle aziende di utilizzare diversi casi d’uso integrati con l’IA, mentre grazie a una serie più ampia di strumenti SaaS presenti in Infobip AI Hub è possibile costruire percorsi conversazionali end-to-end per il marketing, le vendite o l’assistenza in modo semplice e senza dover avere specifiche conoscenze di codifica. La revisione completa dell’intelligenza artificiale dei suoi strumenti SaaS all’interno di AI Hub integra ora funzioni avanzate di analisi, IA e IA generativa nell’offerta della propria piattaforma principale.

“L’infrastruttura cloud, le app di chat conversazionale e l’intelligenza artificiale generativa stanno trasformando i diversi customer journey in un’unica esperienza conversazionale omogenea. Questi percorsi arricchiscono l’esperienza, favorendo la fidelizzazione con il conseguente aumento dei clienti. Ecco perché abbiamo integrato le soluzioni Azure OpenAI di Microsoft nella suite di soluzioni Infobip per i servizi conversazionali, l’engagement e le vendite, contribuendo a garantire che aziende e brand possano accedere a strumenti innovativi, creare esperienze bidirezionali senza soluzione di continuità e aumentare il coinvolgimento e le vendite migliorando l’efficienza. Grazie all’ampiezza e alla profondità dei nostri canali e delle nostre competenze, possiamo considerarci una piattaforma di comunicazione globale leader di mercato, al centro dell’ecosistema di comunicazione per tutte le aziende”, ha dichiarato Veselin Vuković, VP of Strategic Partnerships di Infobip.