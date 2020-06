Experian CrossCore, sistemi antifrode e verifica dell’identità

Contro la crescente la minaccia di frode, Experian propone alle imprese che operano nel credito la sua piattaforma CrossCore

Si chiama Experian CrossCore la piattaforma che Experian propone alle aziende che operano nel credito per limitare le perdite dovute alle frodi e mitigare il rischio di tensioni coi clienti.

Oggi più che mai, infatti, il corretto riconoscimento dell’utente e la protezione delle transazioni digitali rappresenta un punto di equilibrio difficile e accedere in modo sicuro e conveniente ai servizi finanziari è quanto mai essenziale.

Da qui la proposta di una piattaforma aperta, completa e innovativa, in grado di gestire i sistemi antifrode e di verifica dell’identità, consentendo un periodico adeguamento delle proprie difese volte a contrastare le nuove e crescenti minacce di frode. Inoltre, con la possibilità di gestire processi di verifica dell’identità e strumenti di fraud prevention nel medesimo workflow, Experian CrossCore garantisce una prevenzione delle frodi nettamente più rapida e una migliore experience per i clienti.

Decisioni di rischio in tempo reale, anche in modalità self-service

Disponibile in modalità cloud, Experian CrossCore offre alle aziende le capacità e la tecnologia necessarie per rispondere rapidamente a un ambiente in continua evoluzione. Grazie a un’orchestrazione flessibile del processo decisionale, all’analisi avanzata e a servizi pre-integrati di protezione dell’identità e dalla frode, le aziende possono prendere decisioni di rischio in tempo reale durante l’intero ciclo di vita del cliente, anche in modalità self-service.

CrossCore consente di collegare e far lavorare contemporaneamente in un un’unica piattaforma soluzioni di Experian, applicazioni di terze parti o anche sviluppate internamente presso l’azienda cliente. Il workflow e le metodologie di decisioning vengono infatti applicate su tutte le soluzioni connesse, garantendo un aumento dell’efficienza e un processo decisionale più coerente.

Tra gli aggiornamenti offerti dalla nuova versione, vi sono la possibilità di inviare carichi utili dinamici di richieste API, applicare valutazioni progressive del rischio e logiche parallele, abilitare configurazioni di workflow self-service e fornire un modulo di business intelligence (BI) online per visualizzare i report dei volumi transazionali. Questi aggiornamenti offriranno agli utenti CrossCore un modo più semplice per gestire un’orchestrazione complessa, prestazioni più veloci e scalabili e indicatori di performance chiave in tempo quasi reale per un’esperienza personalizzata e senza soluzione di continuità per i loro clienti.