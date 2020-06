Una ricerca globale di Barracuda mette in luce le dinamiche del settore e delle varie regioni nell’adozione di SD-WAN

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato i principali risultati dell’indagine ‘Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud’ (per leggere il report completo clicca qui). La ricerca, commissionata da Barracuda, ha intervistato i decisori IT a livello globale per capire i loro atteggiamenti e le loro opinioni sull’adozione della SD-WAN, oltre a raccogliere dati sulle preferenze di acquisizione, le variazioni per settore e un numero di questioni correlate.

Condotta dalla società di ricerche di mercato indipendente Vanson Bourne, l’indagine comprende le risposte di 750 executive, collaboratori e team manager con responsabilità o conoscenza dell’infrastruttura cloud della loro azienda. Gli intervistati provengono da organizzazioni di ogni dimensione e appartenenti a un’ampia gamma di settori in EMEA, APAC e negli Stati Uniti.

Nel complesso, lo studio indica che, mentre i tassi di adozione del cloud pubblico continuano a crescere, la sicurezza è ancora il fattore inibitore numero uno, cosa comprensibile considerando il volume e la varietà delle minacce che le aziende si trovano ad affrontare oggi.

I punti salienti del report includono:

Una SD-WAN sicura, completamente integrata nel cloud pubblico è la scelta più diffusa.

Il 23% degli intervistati sta già utilizzando una SD-WAN, mentre un altro 51% è in procinto di implementarla o prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi.

L’SD-WAN viene utilizzata da più della metà di quanti hanno implementato la sicurezza del loro cloud pubblico.

Le implementazioni di SD-WAN variano notevolmente a seconda del settore.

I servizi finanziari fanno registrare il più alto tasso di adozione di SD-WAN, con il 35% degli intervistati che afferma di avere una SD-WAN già in uso. Un altro 41% è in procinto di implementare una SD-WAN o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi.

Il settore pubblico ha il minor numero di SD-WAN. Attualmente, solo il 7% ha implementato una SD-WAN e un altro 36% è in procinto di implementarla o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi.

L’acquisizione di SD-WAN tramite un cloud provider è di gran lunga la soluzione preferita.

Il 52% degli intervistati desidera acquisire una soluzione SD-WAN tramite un cloud provider.

Per fare un confronto, il 16% preferisce acquistare la SD-WAN da un fornitore indipendente, mentre il 15% opta per un partner del mondo TLC e il 12% sceglie un rivenditore a valore aggiunto. Il 6% non esprime preferenze.

Microsoft Azure è la piattaforma di public-cloud preferita.

Microsoft Azure è più apprezzata del 50% rispetto ad Amazon AWS e del 125% rispetto a Google GCP.

Le risposte indicano che Azure è percepita come la soluzione più sicura e più user friendly rispetto ad AWS e GCP.

“Dal momento che sempre più aziende passano al cloud pubblico, la tecnologia SD-WAN è una parte fondamentale della protezione di queste implementazioni in cloud”, commenta Klaus Gheri, VP Network Security di Barracuda. “Fornendo una soluzione SD-WAN sicura e all-in-one, integrata in modo nativo nel cloud pubblico, le imprese possono sfruttare appieno tutti i vantaggi del public cloud”.