SAS in partnership con Microsoft per il futuro degli Analytics

L’intelligenza artificiale e gli analytics di SAS si integrano con Microsoft Azure; Microsoft porta le soluzioni SAS basate sul cloud ai propri clienti

Microsoft Corporation e SAS hanno stretto una partnership tecnologica e commerciale strategica. Le due aziende permetteranno ai clienti di gestire facilmente SAS nel cloud, espandendo le proprie soluzioni di business per facilitare la trasformazione digitale.

Grazie alla partnership, le organizzazioni migreranno le soluzioni di analytics di SAS su Microsoft Azure in quanto fornitore cloud preferito per il cloud di SAS. Le soluzioni e le competenze di SAS porteranno anche un valore aggiunto ai clienti di Microsoft in ambito health care, servizi finanziari e molti altri settori.

Questa partnership si basa sull’integrazione di SAS sulle soluzioni cloud di Microsoft, come Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 e Power Platform, e conferma la visione condivisa delle due aziende volta alla democratizzazione dell’intelligenza artificiale e degli analytics.

“Grazie a questa partnership, Microsoft e SAS aiuteranno i nostri clienti ad accelerare la crescita e a trovare nuovi modi per guidare l’innovazione con un’ampia gamma di soluzioni analytics di SAS su Microsoft Azure”, ha dichiarato Scott Guthrie, Executive Vice President of Cloud and AI di Microsoft. “SAS, con la sua esperienza negli analytics, data science e machine learning è un partner strategico per Microsoft, insieme aiuteremo i clienti di decine di settori ad affrontare le sfide analitiche più critiche e complesse”.

Le aziende di tutto il mondo stanno andando verso il cloud per innovare e raggiungere velocemente i propri obiettivi di business. Nell’ambito di questa transizione, molti clienti, come la struttura sanitaria Mercy di St. Louis (Missouri), stanno migrando i loro carichi di lavoro analitici SAS verso Azure per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei costi.

“In Mercy siamo impegnati a migliorare continuamente le cure e i risultati sui pazienti grazie alle potenzialità offerte da analytics e machine learning. Lavorando con Microsoft e SAS, possiamo trarre vantaggio dal software di analytics e dalla piattaforma cloud Azure e così rafforzare la nostra capacità di utilizzare i Real World Evidence per cure e trattamenti migliori” afferma Curtis Dudley, Vice President of Data Analytics di Mercy,“Siamo entusiasti di quello che può portare la partnership tra SAS e Microsoft, ovvero maggiore velocità, scalabilità e un catalogo più ampio di soluzioni in ambito analytics per offrire un nuovo modello di assistenza”.

Per consentire un’esperienza senza interruzioni e aiutare le organizzazioni ad accelerare le loro iniziative di trasformazione del cloud, SAS e Microsoft stanno lavorando insieme per garantire che i prodotti e le soluzioni SAS possano essere implementati con successo e funzionare in modo efficace su Azure.

“SAS e Microsoft condividono la stessa visione per aiutare i clienti ad accelerare le iniziative di trasformazione digitale. Sappiamo entrambi che si tratta di arricchire i dati e prendere decisioni migliori”, ha affermato Oliver Schabenberger, Chief Technology Officer and Chief Operating Officer di SAS “La collaborazione con Microsoft offre ai clienti un percorso più fluido verso il cloud. Ciò significa un accesso più rapido, più potente e più facile alle

soluzioni SAS per analisi che tutti, indipendentemente dal livello di competenza, possono comprendere.”

La partnership includerà anche l’ottimizzazione di SAS Viya, l’ultima release cloud-native, per Azure, e l’integrazione delle soluzioni SAS nel Marketplace Azure, per offrire migliori risultati di business ai clienti.

Attraverso la partnership, Microsoft e SAS esploreranno opportunità per integrare le capacità analitiche di SAS, compresi modelli specifici per diversi settori di mercato, all’interno di Azure e Dynamics 365, e creeranno nuove soluzioni congiunte integrate con i servizi SAS in più settori. Questa ulteriore integrazione consentirà ai clienti SAS di sfruttare la scalabilità e la flessibilità del cloud per progetti in ambito AI e analytics. Ad esempio, Microsoft e SAS stanno già fornendo ai clienti soluzioni che aiutano a capitalizzare su larga scala la grande quantità di dati generati dall’Internet of Things combinando la piattaforma IoT Azure di Microsoft con le funzionalità di analytics, AI e IoT edge-to-cloud di SAS.

The Town of Cary, (North Carolina), sta già utilizzando una soluzione congiunta IoT di Microsoft e SAS per la previsione degli allagamenti.

“Tutte le comunità hanno a che fare allagamenti localizzati e la nostra non fa eccezione” afferma Nicole Raimundo, Chief Information Officer di Cary “Utilizzando sensori, dati meteorologici, analisi IoT SAS e la piattaforma Azure IoT, prevediamo di aumentare la conoscenza della situazione dei livelli di flusso in aumento, prevedere dove potrebbero

verificarsi allagamenti e migliorare la nostra risposta alle emergenze attraverso l’automazione. Cary è orgogliosa di poter condividere questi dati con le comunità vicine per aiutarle a servire meglio i propri cittadini”.

Supportati da attività commerciali congiunte, ulteriori prodotti e soluzioni SAS inizieranno a essere presentati entro la fine dell’anno.

Per finire, SAS utilizzerà Microsoft 365 e Dynamics 365 per le proprie operazioni interne.

