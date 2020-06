Utenti remoti al sicuro con CyberArk Alero

Le novità introdotte in CyberArk Alero migliorano la sicurezza da qualsiasi dispositivo mobile con nuove opzioni di autenticazione

CyberArk ha annunciato al mercato interessanti novità per CyberArk Alero che consentono agli utenti remoti di accedere in modo sicuro ai sistemi critici gestiti da CyberArk da qualsiasi dispositivo mobile.

Sono quasi 1,3 miliardi i telefoni cellulari basici – feature phone o non smartphone – ancora in uso in tutto il mondo per diverse motivazioni ad esempio di tipo geografico, normativo e legate a scelte di settore. L’utilizzo degli smartphone nei Paesi emergenti, ad esempio, è inferiore al 45%, mentre in Europa i dipendenti evitano di utilizzare il proprio telefono personale per lavoro, obbligando le aziende a trovare soluzioni alternative che potrebbero essere anche diverse da uno smartphone.

Con il SaaS di CyberArk Alero approccio biometrico senza password

Combinando Zero Trust e l’autenticazione multi-fattore, CyberArk Alero è una soluzione SaaS che abilita un accesso privilegiato veloce, facile e sicuro per gli utenti remoti, basato su un approccio biometrico senza password. Nei casi in cui l’uso degli smartphone è limitato, Alero supporta le notifiche SMS e push, ampliando il numero di utenti remoti – come fornitori terzi, dipendenti e appaltatori – che spesso richiedono un accesso privilegiato a sistemi e dati sensibili per svolgere il loro lavoro.

Inoltre, CyberArk ha annunciata l’apertura di un nuovo data center a Francoforte, in Germania, per far fronte alla crescente domanda globale di Alero e che andrà ad affiancare i data center già presenti negli Stati Uniti. Infine, a conferma dei suoi investimenti in innovazione, CyberArk ha ottenuto sei brevetti per svariate funzionalità di Alero, tra cui l’autenticazione biometrica.

Come riferito in una nota ufficiale da Gil Rapaport, vice president di CyberArk Alero: «Dal momento che non esiste un approccio unico alla sicurezza, CyberArk continua a far evolvere le capacità di Alero, ampliandone i casi d’uso al fine di soddisfare le esigenze dei clienti in tutti i settori e le località geografiche. Siamo orgogliosi dei continui investimenti volti a guidare l’innovazione e l’adozione di Alero, offrendo sempre maggiore flessibilità, accesso e valore ai nostri clienti».