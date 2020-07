ServiceNow presenta Contact Traicing app

ServiceNow presenta una nuova applicazione per il tracciamento dei contatti e con capacità di screening medico, per far tornare i dipendenti sui luoghi di lavoro in maniera sicura

A cura di CJ Desai, Chief Product Officer ServiceNow

In sole quattro settimane dal lancio iniziale di ServiceNow Safe Workplace app, circa 400 organizzazioni in tutto il mondo hanno implementato oltre 1.600 installazioni per gestire il ritorno dei propri dipendenti in maniera sicura. Tra queste aziende possiamo citare Uber, Coca Cola European Partners, lo Stato del Nord Carolina, BankUnited e AmeriGas, inclusi molti altri partner ServiceNow.

ServiceNow continua a impegnarsi per aiutare le aziende a gestire e preparare i luoghi di lavoro e i dipendenti. La salute e la sicurezza del personale sono la nostra priorità e stimiamo che l’utilizzo di Safe Workplace app aiuti le aziende a raggiungere 1 milione di dollari in produttività ogni 10.000 dipendenti, questo grazie a un’architettura di worflow e un modello di dati che accelerano gli sforzi compiuti per essere pronti, mantenendo intatta la business continuity. Considerando anche la natura dinamica della pandemia di COVID-19, le release saranno aggiornate due volte al mese per soddisfare le esigenze in continuo mutamento.

Siamo anche molto contenti di presentare Contact Tracing app, una nuova app per il tracciamento dei contatti, già generalmente disponibile. Questa app aiuterà le aziende a mantenere i luoghi di lavoro sicuri, identificando i dipendenti potenzialmente esposti al rischio di contagio in base ai dati. L’app si occupa anche delle altre attività, come la valutazione dei dipendenti tramite interviste, le sanificazioni e l’eventuale chiusura delle sedi, aiutando a valutare il rischio di rimanere aperti in base ai trend di esposizione, consultabili attraverso la dashboard di Safe Workplace. Per identificare i dipendenti che potrebbero essere stati in contatto con persone infette, l’app si avvale di una serie di fonti di dati, come i dipendenti che hanno condiviso gli stessi ambienti, i partecipanti agli stessi meeting e le scansioni dei badge o i log del personale. Le aziende possono configurare le informazioni raccolte e utilizzate per assicurare che siano in linea con le policy e le leggi a riguardo della protezione dei dati.

Inoltre, grazie a Employee Health Verification, i dipendenti sono ora in grado di fornire risposte a domande di screening medico in maniera autonoma e ottenere l’autorizzazione a entrare in azienda prima di uscire di casa. Abbiamo anche migliorato Workplace Safety Management app, per fornire ai dipendenti l’abilità di effettuare prenotazioni singole o su più giorni degli spazi di lavoro, utilizzando una mappa visiva dei piani per migliorare la facilità e la comodità dell’esperienza.