Nasce Universe, la SD-WAN di Unidata

La nuova soluzione integrata di connettività lanciata da Unidata fa la rete più versatile e offre protezione avanzata dalle minacce di internet

Si chiama Universe la nuova soluzione integrata di connettività lanciata da Unidata che porta il potenziale dei servizi di rete a un livello senza precedenti.

Combinando la flessibilità dell’approccio SD-WAN con funzioni di sicurezza allo stato dell’arte, Universe è il servizio che rende la rete più versatile e offre una protezione avanzata dalle minacce di internet.

Nello specifico, Universe ottimizza la gestione del traffico dati, riduce al minimo la dipendenza dell’infrastruttura di rete e abilita alla massimizzazione del ritorno di investimento sugli apparati, con notevoli risparmi in termini economici e di tempo.

Con Universe non è più l’hardware a dettare legge, e tutti i vincoli della struttura fisica sono finalmente superati. Il traffico dei dati è gestito a livello software da una combinazione di tecnologie che lavorano in sinergia (SD-WAN) e il controllo della sicurezza viene effettuato trasparentemente da sistemi di analisi all’avanguardia per la prevenzione delle minacce. Unidata porta quindi sul mercato un prodotto che utilizzando SD-WAN, next generation firewall e controller intelligenti, propone una soluzione in grado di soddisfare in modo semplice le esigenze di aziende moderne, che cercano velocemente di adattarsi alle condizioni circostanti e di mercato.

In risposta al bisogno di reti di ampio raggio e flessibili

Con questo nuovo prodotto Unidata risponde alle esigenze di un sempre crescente numero di aziende distribuite sul territorio, alle nuove necessità di lavoro a distanza, spesso in video conferenza, alla diffusione dell’utilizzo di soluzioni in cloud, alle esigenze di resilienza della connessione e di sicurezza avanzata che impongono nuove modalità di lavoro ed una migliore organizzazione.

L’utilizzo sempre più esteso e capillare di applicazioni e di strumenti informatici business-critical e basati sulle tecnologie in cloud, la sempre maggiore distribuzione sul territorio di sedi secondarie e filiali ed il telelavoro, hanno infatti portato alla necessità di reti di ampio raggio e flessibili che offrano un controllo sulle applicazioni aziendali, sicurezza, risparmi sui costi e prestazioni adeguate alle applicazioni in cloud.

Universe si rivela quindi come la soluzione ideale per aziende con sedi distribuite geograficamente, per la fruizione di servizi in cloud e per il supporto alle modalità di lavoro Agile, per aziende multi-sede o con diversi punti vendita, aziende con reti VPN (anche MPLS) e con applicazioni in cloud, aziende che applicano regimi di lavoro Agile, aziende soggette al rispetto di normative e requisiti di certificazione nell’ambito informatico, aziende che necessitano di sicurezza avanzata.

La rete Universe soddisfa così i requisiti di sicurezza con una cifratura avanzata e allo stato dell’arte che garantisce:

massimi livelli di sicurezza per comunicazioni VPN tra sedi, Data Center, fornitori e dipendenti ;

; Velocità, Flessibilità e Prestazioni con una integrazione completa con la maggior parte delle tecnologie e dei servizi di connettività;

Software Defined con l’utilizzo dell’’approccio SD-WAN alla gestione della rete e si avvale delle migliori tecnologie che la realizzano;

Resilienza con la realizzazione di più servizi di connettività, a prescindere dalla tecnologia, che ora non è più un problema, e l’utilizzo di ciascun uplink che può essere regolato in modo pressoché arbitrario;

Universe Portal grazie a report periodici, alert istantanei e possibilità di personalizzazione;

Ottimizzazione cloud con la connettività al massimo della velocità possibile e in modalità cifrata verso i cloud Data Center di Unidata;

La soluzione, inoltre, è nativamente compatibile con tutti i cloud privati e i maggiori cloud pubblici mondiali (come AWS, Google Cloud, Azure, Oracle Cloud).

Infine, grazie al lavoro di ingegnerizzazione svolto, Unidata è riuscita a portare sul mercato un prodotto dalla modularità e flessibilità senza precedenti, in grado di adattarsi facilmente a scenari ed esigenze estremamente elevati e sfidanti ad un costo accessibile e senza sorprese.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Brunetti, Presidente di Unidata: «Unidata è sempre stata caratterizzata dalla capacità di anticipare le innovazioni. Con Universe compiamo un passo importante, una vera rivoluzione dell’approccio alla gestione delle reti in fibra o in altre tecnologie, con importanti ripercussioni innovative in termini di sicurezza, di ottimizzazione del traffico dei pacchetti, con miglioramenti concreti anche per le possibilità di lavoro in multi-sede, in smart working e con applicazioni in cloud».