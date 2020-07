AV-TEST conferma Panda Security brand leader nella cybersecurity

Il laboratorio AV-Comparatives di AV- TEST riconferma le performance tecnologiche e gli standard che ormai Panda Security mantiene da ben 12 mesi

Il laboratorio AV-Comparatives di AV- TEST, Istituto di ricerca indipendente sulla cybersecurity, ha rilasciato i risultati di un’analisi effettuata tra marzo e luglio 2020 su 19 soluzioni di sicurezza di brand leader di mercato, rivolte ad aziende che utilizzano desktop e server Windows.

Gli esperti hanno messo alla prova i software contro 1.192 campioni di malware recenti e diverse minacce reali.

Il rapporto del Business Security Test di AV-Comparatives contiene i risultati di tre prove fondamentali: il ‘Real-World Protection Test’, il ‘Business Malware Protection Test’ e il ‘Performance Test’. In particolare, in quest’ultimo, Panda Security ha riconfermato le ottime performance tecnologiche e gli standard altissimi che ormai mantiene da ben 12 mesi.

Real-World Protection Test

Il Real-World Protection Test simula gli attacchi di malware online in cui un tipico utente business potrebbe incorrere durante la navigazione in Internet. I risultati del test dimostrano che, grazie alle tecnologie innovative sviluppate per contrastare l’evoluzione del malware negli ultimi anni, Panda Security è in grado di fornire una risposta altamente efficace alle minacce, come il ransomware ed è un alleato fondamentale nella prevenzione, nella protezione e nella risposta agli attacchi di oggi. Infatti, Panda Edpoint Protection Plus su piattaforma Aether, si posiziona nuovamente tra i primi posti con un protection rate (blocked) del 100%, risultato consolidato da ben 3 sessioni di test distinti condotti tra Agosto 2019 e Aprile 2020.

Business Malware Protection Test

Il Business Malware Protection Test valuta la capacità di una soluzione di proteggere un sistema informatico aziendale da file dannosi prima, durante o dopo la loro esecuzione. L’obiettivo di tale analisi è quello di ottenere i migliori risultati possibili senza restituire falsi positivi. Panda Endpoint Protection Plus su piattaforma Aether ha bloccato il 99,9% dei campioni esaminati con zero falsi allarmi, collocando l’azienda ai primi posti della classifica.

Performance Test

I risultati del Performance Test mostrano l’impatto che le varie soluzioni di sicurezza testate hanno sulle performance del sistema. Le categorie definite sono Lento, Mediocre, Veloce e Molto Veloce, e la soluzione testata di Panda Security si posiziona nuovamente tra i primi posti della classifica con un impatto minimale su sistemi e utenti.

Panda Endpoint Protection Plus su piattaforma Aether è una soluzione di alta qualità. È abbastanza potente per soddisfare le aziende più grandi, ma anche semplice e intuitiva per adattarsi alle necessità delle piccole e medie imprese. Grazie alla console cloud è molto facile da configurare. Inoltre, il design pulito e intuitivo dell’interfaccia utente consentono un uso immediato della soluzione.