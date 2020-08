Essere consulenti grazie al digitale. Ieri, oggi e domani

Logica e esperienza, soprattutto nella consulenza, guidano alla capacità di applicazione del digitale. Sono queste il tratto distintivo dello Studio Associato Casamonti Filauro. Uno Studio dove il digitale asseconda una filosofia di servizio al cliente

Alessandro Casamonti rappresenta la continuità di uno Studio che 50 anni fa fu fondato dal padre Amerigo.

Una dinastia di Commercialisti che antepone a qualunque cosa la propria affidabilità.

“I nostri clienti sono fedeli, perché nel corso del tempo hanno imparato a conoscere una cosa fondamentale, la nostra affidabilità. Anche perché vantiamo una storicità nel rapporto con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, e oggi possiamo contare su soluzioni molto più performanti e risolutive per tante attività che altrimenti porterebbero via tempo e energie. L’automazione di Studio, il processo di dematerializzazione, l’output di dati e statistiche consentono una produzione molto più serena di quello che per lo Studio Casamonti è da sempre di fondamentale importanza: la consulenza.”

Già Amerigo Casamonti, papà di Alessandro, non si limitava a gestire la contabilità e i dichiarativi per i propri clienti. La fidelizzazione passava attraverso la consulenza, sapiente e logica.

“Il rapporto con la clientela è sempre stato intenso. Ho assorbito l’insegnamento di mio padre che è venuto semplicemente dall’esempio. Affiancare il cliente, capirne l’attività, aiutarlo a svilupparla attraverso la logica dei numeri, sviluppare con e per lui strategie fiscali e amministrative significa entrare nei meccanismi di crescita di un’azienda. Questo significa consulenza, questo è il modo di porsi dello Studio Casamonti, ieri e oggi.” La digitalizzazione dello Studio è stata costante e si è sviluppata con le necessità crescenti.

“Wolters Kluwer è un compagno di viaggio affidabile, come noi vogliamo essere affidabili per i nostri clienti. Ci ritroviamo alla perfezione per comunanza di visione e di approccio. Come noi curiamo i nostri clienti altrettanto veniamo curati dal nostro partner digitale.”

La consulenza, che fa parte del DNA aziendale dello Studio Casamonti, è una costante nei servizi offerti ed è mutata nel corso degli anni come sono cambiate le esigenze di business della clientela e le normative e le leggi che orientano la materia amministrativa e fiscale.

“Continuiamo come un tempo a seguire e consigliare i clienti su tutti gli aspetti societari e fiscali. Per questo abbiamo innanzitutto pensato all’automazione di tutto quello che era possibile in Studio per poter liberare risorse ed energie da dedicare alle attività a maggior valore aggiunto. Wolters Kluwer Tax & Accounting in questo è stata fondamentale, perché con lo stesso spirito con il quale noi accudiamo i clienti, ci siamo sentiti consigliati e indirizzati su quelle soluzioni digitali che meglio si adattavano alla nostra realtà di Studio. È un dato di fatto che anche la tecnologia deve adattarsi all’utilizzatore e tra tante soluzioni, Wolters Kluwer Italia ci ha indirizzato verso quelle tecnologie digitali che meglio si adattavano al nostro modo di operare e che più avrebbero favorito lo sviluppo dell’interazione con i clienti. Abbiamo così recuperato spazio ed energie per dedicarci alla consulenza più pura, con grande soddisfazione anche dei nostri clienti.”

Nel tempo sono cambiate anche modalità, frequenze e complessità delle nuove normative.

“Le problematiche del transfer pricing un tempo non erano conosciute. Aprire una filiale a Dubai una volta non era affatto normale. Oggi invece queste pratiche e possibilità rappresentano quasi una prassi quotidiana e rendono il nostro lavoro più complesso e articolato. Anche l’interpretazione delle norme non è sempre facile. La linearità è da tempo scomparsa e viviamo veramente un’epoca intricata in questo senso. Sia la burocrazia sia le dinamiche normative invadono la nostra attività e sottraggono tempo alla consulenza che invece da vero valore all’attività del commercialista. Ci confrontiamo spesso con colleghi e conveniamo altrettanto spesso sulle comuni difficoltà. Noi ci affidiamo decisamente all’automazione digitale seguendo i consigli del nostro partner tecnologico, nella consapevolezza che per un professionista che non ha dimestichezza digitale, aumenta la difficoltà nella quale deve operare.”

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è non a caso da molti anni un partner affidabile dello Studio Casamonti Filauro.

La sintonia che si è sviluppata nel tempo nasce dalla capacità di sviluppare e proporre quelle soluzioni digitali in grado di aiutare lo Studio nell’intensificazione delle proprie attività consulenziali. Crescere insieme, saper sviluppare e adattare soluzioni tecnologiche alle specifiche esigenze, esaltare l’usabilità e la semplicità applicativa sono le capacità che Wolters Kluwer Italia ha messo in campo per lo Studio Casamonti per affinare la sua vocazione consulenziale. Ieri, oggi e domani.