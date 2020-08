I gateway industriali mettono a rischio i moderni ambienti industriali 4.0

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, rivela una nuova classe di vulnerabilità nei gateway industriali che potrebbe esporre gli ambienti Industry 4.0 ad attacchi critici. Il dato emerge dalla ricerca “Lost in Translation: When Industrial Protocol Translation Goes Wrong”, che vede tra gli autori il ricercatore italiano di Trend Micro Research Marco Balduzzi.

Conosciuti anche come traduttori di protocolli, i gateway industriali permettono ai macchinari, ai sensori e ai computer che operano nelle fabbriche di comunicare tra di loro e con i sistemi IT, sempre più connessi a questi ambienti.

“I gateway industriali danno poco nell’occhio, ma hanno un’importanza significativa per gli ambienti Industry 4.0 e potrebbero essere identificati dai cyber criminali come un punto debole dell’infrastruttura”. Ha affermato Bill Malik, vice president of infrastructure strategy di Trend Micro. “Trend Micro ha scoperto una decina di vulnerabilità zero-day in questo settore ed è in prima fila per rendere gli ambienti OT più sicuri”.

Trend Micro Research ha analizzato cinque gateway industriali popolari focalizzati sulla traduzione di Modbus, uno dei protocolli per sistemi di controllo industriale (ICS) maggiormente utilizzati al mondo.

Come dettagliato nel report, le vulnerabilità e le debolezze identificate in questi dispositivi includono:

Vulnerabilità nelle autenticazioni che permettono accessi non autorizzati

Crittografia debole che permette di avere accesso alle configurazioni dei dispositivi

Deboli meccanismi di confidenzialità dei dati che danno accesso a informazioni sensibili

Condizioni di denial of service

Difetti nelle funzioni di traduzione che possono essere utilizzati per operazioni di sabotaggio

“Gli attacchi che sfruttano queste problematiche potrebbero permettere di ottenere dati sensibili (ad esempio sulla produzione), sabotare o manipolare importanti processi industriali, attraverso messaggi di attacco che vengono appositamente camuffati in modo da apparire come legittimi, e quindi più difficilmente identificabili dai tradizionali sistemi di detection”. Ha commentato Marco Balduzzi, Senior Research Scientist di Trend Micro Research.

La ricerca fornisce anche una serie di importanti raccomandazioni per venditori, installatori e gli utilizzatori dei gateway industriali industriali: