HPE e SAP siglano una partnership per offrire SAP HANA Enterprise Cloud con Cloud Service HPE GreenLake

La nuova versione SAP HANA Enterprise Cloud con Cloud Service HPE GreenLake aiuterà i clienti a sfruttare le capacità del cloud mantenendo le soluzioni SAP on-premise e facilitando il passaggio a SAP S/4HANA

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha siglato una partnership strategica con SAP per offrire ai clienti la soluzione SAP HANA Enterprise Cloud con HPE GreenLake, come nuovo servizio completamente gestito nei data center dei clienti o in qualsiasi altra struttura scelta. I clienti saranno in grado di mantenere le soluzioni software SAP e i dati locali, ottenendo allo stesso tempo i vantaggi di un’esperienza cloud basata su tecnologia SAP con HPE GreenLake.

Con HPE GreenLake, SAP offrirà SAP HANA Enterprise Cloud con un’esperienza cloud coerente e automatizzata, insieme al loro modello as-a-service flessibile. I servizi cloud solidi e gli strumenti di analisi della conformità di HPE GreenLake consentiranno a SAP di offrire operazioni in loco e servizi di gestione delle applicazioni. Questa partnership rappresenta una conferma nel rapporto di collaborazione decennale tra HPE e SAP. Inoltre, SAP ha scelto HPE per la copertura globale di HPE e per la fiducia che i clienti hanno nell’azienda.

SAP HANA Enterprise Cloud

Il nuovo SAP HANA Enterprise Cloud presenterà un’architettura ottimizzata composta da un’infrastruttura sicura ad alte prestazioni, comprese le tecnologie di elaborazione, archiviazione e rete certificate e pre-configurate per il software SAP.

SAP sarà in grado di offrire un’infrastruttura end-to-end con i servizi cloud HPE GreenLake. L’infrastruttura HPE GreenLake ha dimostrato di essere in grado di adattarsi alle richieste di carichi di lavoro sostanziali da parte dei clienti SAP. HPE fornirà, installerà e gestirà l’infrastruttura. SAP aggiungerà la propria esperienza nel gestire complessi scenari di cloud privato dal sistema operativo attraverso il database SAP HANA, incluso il catalogo di applicazioni SAP HANA Enterprise Cloud come SAP S/4HANA e SAP BW/4HANA. SAP HANA Enterprise Cloud sarà disponibile tramite SAP.