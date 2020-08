Uno strumento agile per garantire un ritorno al lavoro sicuro e responsabile grazie a TIBCO Connected Intelligent Cloud

L’iniziativa TIBCO4Good consente agli imprenditori di riaprire in sicurezza i luoghi di lavoro

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse.

TIBCO ha annunciato che TIBCO LABS ha consentito un rapido deployment dell’iniziativa TIBCO4Good, sfruttando la potenza di TIBCO Cloud per offrire la possibilità di ricercare i sintomi di COVID-19 tra i dipendenti. TIBCO GatherSmart è stato progettato per offrire una soluzione sicura, semplice da gestire e dedicata ad realtà aziendali di ogni tipo e dimensione che rientrano al lavoro. GatherSmart sfrutta le risorse tecniche di TIBCO LABS e la piattaforma Cloud TIBCO Connected Intelligence, offrendo una soluzione al prezzo di costo per le imprese e per le organizzazioni che comprendono il valore del monitoraggio proattivo per aiutare a prevenire l’ulteriore diffusione del virus COVID-19, in particolare nel momento in cui l’economia riparte e la gente torna nella propria sede di lavoro.

“Il benessere di qualsiasi comunità è fondato sulla salute, sulla sicurezza e sulla produttività della propria forza lavoro, specialmente in questi tempi sfidanti. Questo principio guida la nostra missione, che è quella di aiutare a combattere la pandemia e siamo orgogliosi di offrire questa soluzione importante. GatherSmart rappresenta la dimostrazione pratica della velocità e dell’agilità della nostra piattaforma TIBCO Cloud, consentendo agli utenti di adattarsi rapidamente a circostanze in mutamento e facilitare una transizione responsabile per il ritorno al lavoro”, ha affermato Dan Streetman, chief executive officer di TIBCO. “Questo strumento, basato su analytics visuali e data science leader di mercato, offerto da TIBCO a prezzo di costo, consente alle organizzazioni di identificare dipendenti e ospiti a rischio contagio in tempo reale, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro”.

Attraverso un’app mobile per gli impiegati e un centro di controllo per i datori di lavoro, GatherSmart fa affidamento a sondaggi e dati basati su analytics per creare una visualizzazione unificata dello stato di un individuo e verificare se è pronto a tornare al lavoro nel contesto della sua regione. Dopo aver riempito un modulo quotidiano relativo allo status sanitario, predisposto da un datore di lavoro e basato su politiche di gestione del personale e standard di privacy, l’impiegato riceverà un passaporto digitale giornaliero che confermerà o meno il via libera per il ritorno in ufficio.

I manager possono utilizzare dati quotidiani sulla salute per visualizzare lo stato dei team in ufficio o a casa. GatherSmart può anche essere personalizzato, in base alle richieste del cliente, per utilizzare anche informazioni esterne su base regionale e visualizzarle su una mappa, attraverso un accordo di servizio professionale. Questo aiuta ad accertare se gli impiegati vivono in un “hotspot” e con un semplice clic, questi possono ricevere consigli in termini di sicurezza, se rimanere a casa o recarsi sul posto di lavoro.

“Essendo un’azienda che si basa sull’innovazione e abbraccia appieno la tecnologia, siamo eccezionalmente lieti di implementare la soluzione TIBCO GatherSmart per monitorare proattivamente e in modo affidabile il nostro ritorno al lavoro”, ha affermato Dawn LaPlante, vice president, Talent, Powerschool. “I dati sono potere e questo tipo di accesso a prezzo di costo avrà un enorme impatto nella lotta contro la pandemia”.

Sulla base di TIBCO Connected Intelligence Cloud e sfruttando la capacità analitica di TIBCO, è semplice aggiungere ulteriori modelli analitici, le API consentono l’integrazione in applicazioni mobile e di gestione del personale esistenti e la soluzione è facilmente personalizzabile. GatherSmart offre a dipendenti e datori di lavoro uno strumento che permette loro di dare una risposta rapida su dati forniti minuto per minuto, che si basano su un monitoraggio costante, e assicura il ritorno sicuro e responsabile delle persone al lavoro.