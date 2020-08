Durante TIBCO NOW sarà possibile entrare in contatto con esperti di settore, visionari e professionisti intraprendenti per scoprire come essere sempre un passo avanti alla concorrenza

Dal 22 al 24 settembre appuntamento con TIBCO NOW 2020 a suon di “Sustainable Innovation”. Durante la manifestazione online sarà possibile entrare in contatto con esperti di settore, visionari e professionisti intraprendenti, scoprendo come questi riescano a rimanere sempre un passo avanti rispetto ai propri competitors grazie ad un elevato livello di innovazione. Tra i relatori protagonisti delle sessioni tematiche: Jack Bramley, Staff Scientist, Washington University in St. Louis Luigi Vassallo, Chief Operating Officer, Sara Assicurazioni Javier de la Cruz Garcia-Dihinx, Managing Director, CAF Digital Services Michael O’Connell, Chief Analytics Officer TIBCO Software Mark Palmer, General Manager of Data, Analytics and Data Science, TIBCO Software Yamini Girey, Product Management CIC Platform, TIBCO Software A TIBCO NOW 2020 si assisterà a presentazione di esperti di prodotto e clienti, ma non solo perché una vasta pletora di sponsor è pronta a condividere le sue soluzioni per una innovazione senza limiti. Per registrarsi cliccare qui.