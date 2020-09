Palo Alto mira a estendere la piattaforma Cortex XDR con i servizi di breach response, proactive security assurance e digital forsensics

Palo Alto Networks ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Crypsis Group, azienda specializzata in attività di incident response, gestione del rischio e nella consulenza legale digitale.

Secondo i termini dell’accordo, Palo Alto Networks acquisirà Crypsis Group a un costo totale di 265 milioni di dollari in contanti, fatti salvi aggiustamenti successivi. Si prevede che l’acquisizione si concluderà nel corso del primo trimestre fiscale di Palo Alto Networks, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni normative e le consuete condizioni di chiusura.

Gli autori delle minacce informatiche continuano a specializzarsi e a diventare sempre più sofisticati, di conseguenza il potenziale impatto di una violazione dei dati su fatturato e reputazione di un’azienda aumenta drasticamente.

Per potersi concentrare sull’andamento e la crescita del proprio business, le organizzazioni hanno bisogno di partner fidati che non solo rispondano in modo rapido ed efficiente agli attacchi, contenendoli, ma che sfruttino anche esperienza e competenze per prevenire quelli futuri.

Palo Alto Networks offre già le migliori capacità di prevenzione, rilevamento e risposta grazie a Cortex XDR. L’aggiunta delle competenze in ambito di consulenza sulla sicurezza e legale di Crypsis Group rafforzerà la capacità di Cortex XDR di ottenere una ricca telemetria di sicurezza, gestire le violazioni e avviare risposte rapide.

Gli esperti e gli insight di Crypsis Group alimenteranno inoltre la piattaforma Cortex XDR con un ciclo di feedback continuo tra le attività di incident response e i team di ricerca sui prodotti per prevenire futuri attacchi cyber.

L’azienda prevede di integrare i processi e la tecnologia di Crypsis Group in Cortex XDR per migliorare ulteriormente la capacità di proteggere le aziende in ogni fase del ciclo di vita della sicurezza.

Gli oltre 150 consulenti di sicurezza di Crypsis Group hanno gestito alcuni dei più complessi e significativi incidenti di sicurezza IT, rispondendo a oltre 1.300 eventi all’anno. Nominato dalla rivista Enterprise Security come una delle 10 principali società di servizi forensi digitali del 2019 e del 2020 dalla rivista Enterprise Security, Crypsis Group ha supportato più di 1.700 organizzazioni nei settori della sanità, dei servizi finanziari, retail, e-commerce ed energia.

Il CEO dell’azienda, Bret Padres, si unirà a Palo Alto Networks.