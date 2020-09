Annunciata l’integrazione con Cisco Meraki per favorire l’efficienza del monitoraggio dei dispositivi Meraki e agevolare il successo dei partner MSP

SolarWinds ha annunciato un’espansione delle funzionalità di monitoraggio nel marketplace di Cisco Meraki, che consente di integrare l’API della dashboard di Cisco Meraki con SolarWinds N-central. Grazie a questo perfezionamento nell’integrazione, gli MSP ora potranno individuare e monitorare più facilmente i dispositivi direttamente dalla dashboard di N-central.

L’annuncio mette ulteriormente in luce l’impegno di SolarWinds nel favorire il successo dei partner e nell’aiutare gli MSP a creare un ecosistema più efficiente e connesso.

Tutto sotto controllo

L’integrazione includerà router, switch e access point come parte del portfolio di soluzioni con gestione su cloud di Cisco Meraki. Integrando questi dispositivi con la piattaforma N-central, i partner di SolarWinds MSP potranno consultare lo stato di tutti i dispositivi Cisco Meraki dei clienti direttamente dalla propria dashboard di monitoraggio e gestione, abilitare notifiche e avvisi e monitorare il traffico, oltre che ottenere la reportistica sullo stato della garanzia delle licenze.

L’approccio aumenta l’efficienza degli MSP consentendo loro di tenere sotto controllo lo stato dei dispositivi Cisco Meraki (come parte della creazione di un ecosistema completamente integrato), sfruttando al contempo le potenzialità di N-central per controllare, personalizzare e mettere in sicurezza ambienti complessi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mav Turner, Vicepresidente dei prodotti per SolarWinds MSP: «Cisco Meraki offre una suite completa di soluzioni cloud che mettono a disposizione dei fornitori di IT l’opportunità di semplificare il lavoro digitale, un obiettivo che non è mai stato tanto fondamentale come adesso, dato che la definizione del luogo di lavoro è in continuo divenire. L’avvicendamento repentino tra smart working e lavoro in sede impone la presenza di spazi di lavoro e infrastrutture IT flessibili. Questo obiettivo viene pienamente raggiunto con SolarWinds MSP che offre agli MSP tutti gli strumenti per rispondere alle esigenze di un mercato che ha raggiunto il picco praticamente dalla sera alla mattina. Ora che i clienti si rivolgono più che mai agli MSP, riteniamo che l’integrazione fra Cisco Meraki e N-central giocherà un ruolo fondamentale nel supportare gli utenti».

Per Marc Inderhees, Cisco-as-a-Service Sales Acceleration Leader, Cisco Systems: «SolarWinds N-central è molto apprezzato come soluzione di monitoraggio e gestione da remoto che offre agli MSP tutte le funzionalità per vedere e gestire tutto da una dashboard centralizzata e facile da usare. Siamo molto contenti della nuova integrazione di Cisco Meraki con N-central che offre ai partner di SolarWinds MSP un modo diretto per individuare e monitorare i dispositivi Cisco Meraki dalla dashboard di SolarWinds, così che possano dedicare tempo e risorse alle aziende di cui si prendono cura. Grazie alla collaborazione con SolarWinds e i relativi MSP partner, offriremo ai clienti che condividiamo ancora più opportunità per avere successo».

L’integrazione Cisco Meraki va ad aggiungersi alla lista in continua espansione di provider di tecnologie leader che vogliono collaborare con SolarWinds MSP per semplificare e migliorare l’accesso dei clienti alle funzionalità centralizzate di monitoraggio, gestione e sicurezza.