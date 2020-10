Skoda Auto ha installato le soluzioni Extreme Networks nella propria infrastruttura di rete per accelerare la strategia di trasformazione digitale

Skoda Auto ha installato le soluzioni Extreme Networks nella propria infrastruttura di rete, nell’ambito della strategia di trasformazione digitale 2025, con l’obiettivo di migliorare la capacità e la stabilità e di aumentare la produttività per rispondere alle esigenze di crescita del business.

Skoda Auto è stata fondata nel 1895 e ha sede a Mladá Boleslav nella Repubblica Ceca. Oggi fa parte del Gruppo Volkswagen, ha oltre 42.000 dipendenti e sedi di produzione in Cina, India, Kazakhstan, Russia, Slovacchia e Ucraina.

In cerca di un’infrastruttura di rete affidabile

La crescita del portafoglio prodotti e delle vendite imponeva la presenza di un’infrastruttura di rete affidabile, in grado di tenere il passo con l’aumento della capacità produttiva e di collegare tutte le sedi distribuite nel mondo.

Skoda Auto ha implementato le soluzioni di rete cablata e il software Extreme, tra cui Extreme Fabric Connect ed Extreme Management Center, che include ExtremeAnalytics, aggiornando la dorsale nel quartier generale, e migrando verso un’infrastruttura virtuale per collegare gli impianti di produzione e di assemblaggio all’interno di un unico sistema. Il software di gestione e di analisi Extreme permette di tenere sotto controllo e gestire centralmente le prestazioni della rete e delle applicazioni nell’intera infrastruttura.

I vantaggi offerti da Extreme a Skoda Auto



Riduzione del Time to Market e Manutenzione Semplificata: Extreme Fabric Connect consente a Skoda Auto di sfruttare l’automazione per aggiornare la rete e implementare nuovi apparati e servizi senza la necessità di fermi per manutenzione. Questo consente al personale IT di apportare le modifiche rapidamente, di rimanere focalizzato sulla crescita dell’azienda grazie all’eliminazione dei tempi morti in area produzione, e di ridurre i rischi di errore umano.

Controllo Automatizzato in Tempo Reale del Traffico di Rete: Extreme Fabric Connect permette a Skoda Auto di unire più reti diverse in un’unica rete di gruppo con la separazione logica dei servizi. Questo, insieme al software Extreme di gestione della rete, consente all’azienda di avere visibilità e controllo in tempo reale su tutta l’infrastruttura end-to-end.

Sicurezza e Visibilità sulle Prestazioni: Skoda Auto è in grado di monitorare le prestazioni della rete e delle applicazioni nell’intera infrastruttura in modo tale da migliorare l’esperienza del personale e dei clienti. Extreme Fabric Connect offre una ipersegmentazione per isolare i diversi tipi di traffico, le applicazioni e gli utenti, oltre a funzionalità stealth che limitano la visibilità della rete e riducono le opportunità di attacco. Questo, insieme alle funzioni di sicurezza perimetrale, crea una soluzione best-in-class che è supportata dalle indicazioni fornite da ExtremeAnalytics.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Martin Polak, Coordinatore della Pianificazione della Rete di Skoda Auto: «Con l’aumento delle consegne e l’espansione del portafoglio prodotti, era necessario un modo innovativo per soddisfare le richieste e crescere più velocemente. Con la nostra strategia 2025 in mente, abbiamo cercato di implementare un’infrastruttura più stabile e resiliente per consolidare la nostra rete, ridurre i costi e aumentare l’efficienza di tutto il team. Grazie a Extreme Networks, abbiamo raggiunto questo obiettivo in quanto siamo in grado di gestire tutto online, e in questo modo sono migliorate le performance e il morale. Grazie a Extreme, oggi disponiamo dell’infrastruttura necessaria per ottimizzare le prestazioni in tutte le aree del business, e siamo pronti per un’ulteriore fase di crescita dell’azienda».