L’ingresso nel portafoglio SAP di Emarsys creerà un nuovo paradigma per la gestione del commerce digitale

SAP ha annunciato di aver stipulato un accordo per acquisire Emarsys, fornitore di piattaforme per il customer engagement omnicanale.

Emarsys permette alle aziende di interagire in modo più efficace e più personale con i propri clienti. Il rafforzamento del portafoglio SAP Customer Experience in seguito all’acquisizione di Emarsys creerà un nuovo paradigma per la gestione del commerce digitale in quanto offrirà la possibilità di fornire punti di contatto molto personalizzati e su ogni canale in tempo reale, aiutando quindi le organizzazioni a garantire che ogni relazione con il cliente sia rilevante e di impatto.

Strategia di “commerce anywhere”

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Klein, CEO di SAP: «L’aggiunta della piattaforma di customer engagement Emarsys alla nostra tecnologia leader SAP S/4HANA, alle nostre soluzioni per l’Experience Management e a Qualtrics apre nuove possibilità per i nostri clienti che sono uniche nel mercato. Il successo delle aziende in tutto il mondo dipende oggi dalla loro capacità di offrire un viaggio avvincente ai clienti e di soddisfare le loro specifiche aspettative. Per fare questo, i dati del front-office devono essere integrati con le funzionalità di back-office e con il feedback dei singoli clienti. Una volta conclusa l’acquisizione, SAP consentirà alle aziende di collegare ogni parte delle loro attività al cliente, inclusi i dati sull’esperienza. Forniremo un portafoglio per una strategia di “commerce anywhere” che renderà possibili esperienze di commercio digitale iper personalizzate su tutti i canali e in qualsiasi momento».

Emarsys è una piattaforma innovativa di marketing basata sul cloud e di semplice utilizzo, completamente integrata. Permette alle aziende di offrire interazioni con i clienti veramente personali attraverso e-mail, dispositivi mobili, social, SMS e web su larga scala.

Per Bob Stutz, presidente, SAP Customer Experience: «La tecnologia per il customer engagement si è evoluta enormemente negli ultimi dieci anni e in questo periodo Emarsys si è affermata a livello mondiale come una piattaforma che consente davvero interazioni digitali personalizzate e one-to-one tra brand e clienti su tutti i canali. Con la tecnologia Emarsys, le soluzioni SAP Customer Experience possono collegare le richieste commerciali con il back office e attivare il canale preferito del cliente con un messaggio pertinente e costantemente personalizzato, offrendo ai clienti la libertà di scegliere il modo in cui vogliono essere coinvolti».

Secondo Ohad Hecht, CEO di Emarsys: «Abbiamo una ricca tradizione di innovazione nel marketing digitale. Unire le forze con SAP, un brand leader e globale che ha dimostrato un impegno costante per l’eccellenza e l’innovazione nell’esperienza del cliente, è un entusiasmante passo in avanti nella nostra evoluzione. Siamo fiduciosi che, una volta ottenuta l’approvazione normativa, i nostri clienti e partner trarranno rapidamente vantaggio dalle sinergie tra la piattaforma Emarsys e il portafoglio SAP Customer Experience».

Come sottolineato a sua volta da Hagai Hartman, fondatore e chief innovation officer di Emarsys: «Il successo di un’azienda oggi dipende dalla sua capacità di offrire esperienze personalizzate alimentate da una visione olistica del singolo consumatore che permette di collegare i dati sul coinvolgimento nel mondo digitale con i dati della catena di fornitura in tempo reale. Insieme Emarsys e SAP possono creare un nuovo paradigma per il commercio digitale incentrato sul consumatore».