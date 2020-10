Whirlpool EMEA migliora l’esposizione del brand e offre dati on-the-go alla propria forza vendita grazie a SAP Sales Cloud

Whirlpool ha scelto di affidarsi alla funzionalità retail execution inclusa nella soluzione SAP Sales Cloud per offrire alla propria forza commerciale un semplice accesso alle informazioni sui clienti e ai processi degli ordini di vendita in tempo reale, nonché analisi avanzate che identificano le configurazioni ottimali per ogni store.

La soluzione adottata ha consentito a Whirlpool EMEA di aumentare del 5% l’efficienza della forza vendite, grazie a una programmazione delle visite, rese anche più efficaci dalla possibilità di condividere in tempo reale informazioni prima disponibili solo nel sistema ERP.

Al tempo stesso è stato possibile ridurre fino al 10% il carico di lavoro della gestione degli ordini, consentendo quindi l’assegnazione di attività a maggior valore aggiunto alle risorse che gestivano queste operazioni, grazie all’aumento del numero di ordini elaborati direttamente sul campo dai responsabili vendita di Whirlpool.

Con la funzionalità geolocalizzata di check-in e check-out, l’azienda può tenere inoltre traccia del tempo speso dai venditori in ogni negozio, verificando che le attività chiave di una visita siano correttamente portate a termine (nelle nazioni ove questo è consentito dai regolamenti del lavoro).

Una visione completa sui clienti

Per Whirlpool EMEA, che con i marchi Whirlpool, KitchenAid, Hotpoint, Bauknecht, e Indesit, è uno dei maggiori produttori mondiali di elettrodomestici, gli insight forniti da SAP Sales Cloud permettono a 500 responsabili vendite di prepararsi al meglio per gli incontri e di gestire le trattative con una visione completa sulla situazione del cliente, ricevendo anche aggiornamenti in tempo reale.

Per l’azienda i responsabili vendite svolgono un ruolo fondamentale perché gestiscono e fanno evolvere le relazioni con i partner commerciali, conoscono le loro esigenze e le caratteristiche del mercato dove operano. Per questo Whirlpool aveva la necessità di aiutare i propri venditori a ottimizzare il tempo delle visite e disporre di informazioni complete e aggiornate, fornendo contemporaneamente ai partner informazioni precise sul posizionamento dei prodotti all’interno dei negozi per aiutarli ad aumentare le vendite.

Migliore experience negli store fisici

Inoltre, la soluzione offre la possibilità di utilizzare la funzionalità “perfect store”, un sistema a punti che valuta il posizionamento dei prodotti nel negozio e offre ai partner servizi di consulenza su come ottimizzare le vendite. Lavorando a stretto contatto con i punti vendita, comprendendone le potenzialità e le singole esigenze, Whirpool EMEA può infine offrire una miglior brand experience al cliente finale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mauro Gaeta, Solution Design Manager, Whirlpool EMEA Spa: «SAP Sales Cloud ci sta aiutando a fornire ai nostri rappresentanti commerciali le informazioni di cui hanno bisogno per concludere vendite migliori e costruire relazioni più solide con i clienti, offrendo al contempo una road map per la realizzazione del concetto di negozio perfetto».

Per Ivano Fossati, Head of Sales SAP Customer Experience per Italia e Grecia di SAP: «Quando entra in un negozio il consumatore vuole trovare immediatamente il prodotto che sta cercando, senza perdersi fra i corridoi o doversi rivolgere per forza a un commesso. Per questo l’esposizione dei prodotti gioca un ruolo fondamentale per evitare che i clienti delusi optino per la ricerca e l’acquisto online, dove bastano pochi clic per individuare la soluzione in linea con le proprie esigenze. Grazie alla funzionalità “perfect store” è possibile migliorare l’esperienza d’acquisto negli store fisici e siamo lieti di poter aiutare Whirlpool EMEA a valorizzare le caratteristiche uniche di ogni punto vendita».