Concentrati sulla tua business-logic, lascia l’infrastruttura a Genero, in questo modo le tue app rimarranno sempre aggiornate e pertinenti

In un mondo in cui la tecnologia non cessa mai di evolversi – dove i mercati cambiano in settimane e mesi – gli sviluppatori non hanno più il lusso di esplorare nuovi strumenti per nuovi problemi. Oggi, le aziende hanno enormi quantità di dati che devono essere trasformati in informazioni utili per il business, al fine di generare valore, e non possono aspettare mesi e anni di “ roll-out “ delle nuove applicazioni.

Hanno bisogno di implementare nuove idee in settimane se non addirittura in giorni. Gli sviluppatori hanno bisogno di fare di più con meno e questo significa che il loro “toolkit” ha bisogno di essere più versatile che mai.

Da più di 20 anni Genero consente alle applicazioni dei sui clienti di seguire le ultime innovazioni tecnologiche come la Service Oriented Architecture che utilizza i servizi Web, la Software-as-a-Service con HTML5 e naturalmente la rivoluzione mobile “gesture-based” e touch-sensitive” degli smartphone e tablet di iOS e Android.

Genero permette di sviluppare applicazioni che si collegano direttamente al mondo industriale e ai dati che da esso provengono, con la massima sicurezza, velocità e risparmio di risorse.

Four J’s Italia è lieta di invitarvi alla WEB CONFERENCE: Genero Italian Developer 2020 il 14 Ottobre per scoprire Genero Enterprise, una piattaforma di sviluppo Low Code, un modo più intelligente e veloce per creare applicazioni migliori.

