TIBCO propone una visione architetturale supportata da aggiornamenti di prodotto e dalla partnership nell’RPA con WorkFusion

TIBCO Software ha annunciato diversi aggiornamenti di prodotto e una partnership fondamentale con lo specialista della RPA (Robotic Process Automation), WorkFusion, al fine di potenziare e apportare importanti miglioramenti a TIBCO Responsive Application Mesh. Questa visione architetturale, unita ai molti aggiornamenti di prodotto per migliorarne l’integrazione, l’automazione dei processi e l’elaborazione degli eventi consente ai clienti di migliorare la propria business agility al giusto livello.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Randy Menon, vicepresidente senior e general manager di Connect e TIBCO Cloud, TIBCO: «Le esigenze del business digitale stanno evolvendo più velocemente che mai, richiedendo oggi risposte agili a condizioni di mercato mutate, connessioni più strette tra persone e tecnologia, e un time-to-market più rapido. Ciò rende indispensabili asset digitali. Come capacità core di TIBCO Responsive Application Mesh, l’automazione di processo rappresenta il presente e il futuro del business digitale intelligente. TIBCO è orgogliosa di annunciare una partnership con WorkFusion, un leader di mercato nella Robotic Process Automation, per realizzare in modo ancora più completo questa visione».

Per Sam Fahmy, chief marketing officer di WorkFusion: «Il business digitale richiede decisioni e processi smart e connessi per operare e vincere alla giusta scala. Mettere rapidamente in connessione persone, processi e dati aiuta le imprese a realizzare esperienze clienti trasformative che siano senza intoppi, altamente coinvolgenti. Come leader di mercato nella Robotic Process Automation, siamo molto lieti di stringere una partnership con TIBCO, leader di mercato nell’integrazione, per offrire insieme connettività end-to-end e intelligence per l’automazione su ampia scala».

Tra gli annunci di prodotto che supportano TIBCO Responsive Application Mesh si ricordano:

TIBCO Cloud Integration – Big Basin Release: I clienti possono ora monitorare le applicazioni in un’unica visualizzazione, sia che si tratti di cloud, architetture ibride e on-premises. Affrontando le sfide poste dal monitoraggio di asset in ambienti multipli e abilitando le aziende a connettersi e a monitorare gli asset dovunque si trovino. Potenziamenti aggiuntivi comprendono un nuovo dashboard unificato e l’aggiunta di un marketplace per la discovery di connettività. Infine, l’integrazione nativa con WorkFusion Robotic Process Automation (RPA) abiliterà l’intero spettro della connettività dalle API alla intelligent document automation su larga scala.

TIBCO Cloud Mesh: Questa capacità consente agli utenti di creare e scoprire (discover) asset da ovunque a ovunque su TIBCO Cloud, quali API, flussi, eventi o integrazioni. Questo permette alle imprese di registrare, scoprire e riutilizzare gli asset per supportare lo sviluppo e il deployment di applicazioni in modo più efficace e rapido.

TIBCO BusinessEvents 6: Questa offerta potenziata offre un’elaborazione potente e contestuale degli eventi nel mondo nativo del cloud, elaborando contestualmente gli eventi aziendali in tempo reale e a massima scala in cloud. La soluzione offre prestazioni estremamente più elevate, oltre al supporto per tecnologie e/o embedded come Apache Kafka, Apache Cassandra e Apache Ignite.