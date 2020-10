I Partner globali sono stati premiati per i risultati raggiunti durante l’evento digitale TIBCO NOW

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. TIBCO ha annunciato i vincitori a livello globale dei 2020 Partner Excellence Award, durante l’evento digitale TIBCO NOW 2020, riconoscendo i partner più all’avanguardia che offrono tecnologie TIBCO e che consentono ai propri clienti di attuare un’innovazione di business sostenibile e di offrire customer experience e servizi superiori.

“La nostra comunità di partner rappresenta la linfa vitale di TIBCO ed è un onore aver offerto ai vincitori di quest’anno i nostri Partner Excellence Award.”, ha affermato Tony Beller, vicepresidente senior per l’ecosistema mondiale dei partner e per le vendite OEM di TIBCO. “Questi partner dimostrano che un importante contributo di innovazione e collaborazione porta alla crescita della quota di mercato e a un impatto duraturo e sostenibile sul business dei propri clienti. TIBCO è orgogliosa di collaborare con questi partner eccezionali che investono in tecnologie TIBCO e offrono le proprie competenze per ottenere un impatto rilevante sulla business transformation”.

Partner globale ISV dell’anno

Il premio “Global ISV Partner of the Year” è stato assegnato ad ARRIA NLG, un leader mondiale nelle tecnologie legate al linguaggio naturale. ARRIA offre ai propri clienti la capacità di aggiungere valore ai dashboard TIBCO Spotfire migliorando la customer experience con insight narrative in linguaggio naturale. La tecnologia di ARRIA abilita gli utenti Spotfire alla comprensione immediata delle dashboard attraverso narrative generate in automatico. Per esempio, ARRIA ha lavorato col team di data science di TIBCO per integrare le varie funzionalità di generazione di linguaggio naturale nella dashboard di TIBCO Spotfire COVID-19 , aiutando ad ottenere un insight globale sulla crescita della pandemia in tempo reale.

Nuovo partner globale dell’anno

Il premio “Global New Partner of the Year” è stato assegnato ad Ascention PTY Ltd. TIBCO ha premiato l’azienda per essere uno degli attori chiave nei mercati Australiano e Neozelandese grazie alle proprie competenze e all’ampia offerta nella data governance, nel data management, negli asset di data sharing e nella capacità di realizzare soluzioni di qualità legate al risultato per progetti complessi. In qualità di Elite Partner di TIBCO, Ascention ha già fissato obiettivi elevati in termini di crescita e di espansione della propria presenza e capacità. Ascention annuncia con orgoglio la propria nuova soluzione di punta, Citizen360, basata su tecnologie TIBCO e focalizzata sullo “abilitare il valore dei dati dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici”.

Partner globale dell’anno per l’innovazione

Il premio “Global Innovation Partner of the Year” è stato assegnato a Noesis, una società internazionale di consulenza tecnologica che offre servizi e soluzioni finalizzati ad agevolare la trasformazione digitale. Con l’aiuto di TIBCO, Noesis è impegnata nell’innovazione continua e nella ricerca di nuove opportunità di business, fornendo supporto nelle strategie di mercato e nelle POC (Proof of Concept). Noesis e TIBCO risolvono i problemi dei clienti in cloud attraverso la piattaforma Cloud TIBCO Connected Intelligence, oltre a sviluppare soluzioni su misura basate sull’offerta TIBCO. L’azienda continuerà a contribuire ai progetti di digital transformation dei clienti, sfruttando tutto il potenziale per la system integration con una tecnologia solida e altamente affidabile.

Partner globale dell’anno “High Velocity”

Il premio “Global High Velocity Partner of the Year” è stato assegnato a Cadeon Inc. Il portafoglio di offerta dell’azienda include la virtualizzazione dei dati, la visualizzazione dei dati e le analytics, machine learning, intelligenza artificiale e soluzioni di enterprise information architecture. TIBCO fornisce a Cadeon uno stack per la trasformazione digitale, nello specifico TIBCO Spotfire e TIBCO Data Virtualization, che consente ai clienti di aggiungere capacità addizionali ai propri ambienti di gestione delle informazioni rapidamente e con facilità, utilizzando tecnologie consolidate e complementari. Inoltre, Cadeon offre ai propri clienti formazione per massimizzare i propri investimenti nelle tecnologie TIBCO. In qualità di Elite partner di TIBCO, Cadeon ha realizzato una crescita delle vendite superiore al 200 per cento e una crescita dei servizi pari al 70 per cento.

Partner dell’anno per l’America Latina

Il premio “Latin America Partner of the Year” è stato assegnato ad Alldatum Business, un’azienda che offre soluzioni e supporto ai propri clienti grazie alla loro data experience. Alldatum offre loro valore attraverso un approccio hands-on, accompagnandoli nel proprio viaggio verso una trasformazione digitale di successo, oltre a rispondere alle sfide presentate dall’economia digitale e dalle iniziative di data management. In collaborazione con TIBCO, l’azienda aiuta i propri clienti a ottenere informazioni in tempo reale dai propri sistemi, al fine di prendere decisioni migliori. Sfruttando TIBCO EBX e TIBCO Data Virtualization, Alldatum ha sviluppato un team best-in-class con forti competenze, ampia esperienza e determinazione al fine di supportare i clienti nei rapidi impatti di business.

Partner dell’anno per il Medio Oriente e l’Africa

Il premio “Middle East and North African Partner of the Year” è stato assegnato a Bahwan Cybertek, un fornitore globale di soluzioni per la trasformazione digitale nelle analytics predittive, digital experience e digital supply chain management. Sfruttando la robusta piattaforma tecnologica TIBCO, Bahwan Cybertek fa leva sulla propria competenza tecnica e cross-domain in vari settori di mercato, per creare soluzioni innovative e incrementare il valore per gli stakeholder e i clienti. Ne risulta che i clienti di Bahwan Cybertek sperimentano un time-to-market più veloce, maggiori opzioni tecnologiche, collaborazione su tutta l’azienda e la capacità di integrare i prodotti correnti con soluzioni nuove.

Partner dell’anno per il Nord America

Il premio “North America Partner of the Year” è stato assegnato a iSteer, un’azienda che fornisce ai propri clienti soluzioni avanzate e sostenibili, sfruttando i portafogli di prodotti TIBCO Connect, Unify e Predict. L’azienda è cresciuta del 130% anno su anno negli ultimi due anni, con l’acquisizione di nuovi clienti nei settori verticali della sanità, dei prodotti alimentari (food&beverage), della finanza e della produzione. Il mantra di iSteer: “fare un passo quantico” (take a quantum leap) con soluzioni IT più “smart”, produce quello che i clienti vogliono in una frazione del tempo necessario, con meno personale coinvolto e a costi complessivi ridotti, mettendo tuttavia il prodotto sul mercato quando è più rilevante per i clienti target.

Partner dell’anno per Europa, Medio Oriente e Africa

Il premio “Europe, Middle East and Africa Partner of the Year” è stato assegnato a Apgar Consulting, una società leader nella consulenza sui dati, riconosciuta dagli analisti per il supporto offerto ai propri clienti nel loro percorso finalizzato alla creazione delle basi per disporre di dati affidabili. Apgar Consulting sfrutta le soluzioni TIBCO Unify per fornire accesso a dati affidabili attraverso una piattaforma di data management, consentendo ai propri clienti di utilizzare un’unica piattaforma per gestire meglio i dati più rilevanti in modo consistente, collaborativo e sicuro. Grazie al proprio catalogo dati, i clienti possono ora identificare i data set più appropriati per uno specifico caso d’uso, consolidare le informazioni da vari sistemi sorgente, combinarli con master data provenienti dal proprio Master Data Management e quindi generare insight più velocemente, con costi inferiori e in un modo più sostenibile. Inoltre, Apgar Consulting offre soluzioni verticali preconfigurate e abilitatori tecnologici, basati su TIBCO, per accelerare il deployment e l’adozione dei progetti. Negli ultimi 18 mesi, Apgar Consulting ha visto un incremento del fatturato pari al 40 per cento e ha esteso il proprio business al Nord America.

Partner dell’anno per l’Asia Pacifico e il Giappone

Il premio “Asia Pacific and Japan Partner of the Year” è stato assegnato a MFEC Public Company Limited, uno dei più grandi Solution Provider IT della Thailandia, con oltre 20 anni di esperienza nell’integrazione di sistemi enterprise, consulenza nei servizi professionali e fornitura di tecnologia. Insieme, TIBCO e MFCC offrono soluzioni di data analytics e data management, fornendo un’esperienza cliente con un più veloce time-to-insight, oltre a una maggiore stabilità e affidabilità delle applicazioni, consentendo una migliore manutenzione, supporto e flessibilità di reporting. Come partner TIBCO, MFEC Public Company è cresciuta del 40 per cento negli ultimi 18 mesi.