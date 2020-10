Ecco l’agenda di CMDBuild Day, l’evento organizzato da Tecnoteca per spiegare come conoscere e valorizzare i propri asset, con un’attenzione particolare agli Asset IT

Tutto pronto per la sesta edizione del CMDBuild DAY, l’evento biennale dedicato al progetto open source CMDBuild, software per l’asset management, e alle sue verticalizzazioni CMDBuild READY2USE e openMAINT. Dalle 10 di mercoledì 28 ottobre si alterneranno sul palco virtuale alcuni dei principali esperti di asset management, chiamati illustrare i trend del settore, ma anche la propria esperienza diretta sul campo. Per questo gli organizzatori di Tecnoteca non si limiteranno a illustrare le novità di CMDBuild READY2USE, l’applicazione dedicata alla gestione dell’IT Governance, e di openMAINT, l’applicazione di property e facility management, dedicata alla gestione di immobili ed asset tecnici (impianti industriali, impianti civili, reti tecnologiche, ecc) e delle relative attività manutentive (programmate e a guasto), logistiche ed economiche, con anche il supporto di planimetrie 2D e modelli BIM IFC 3D. Sono infatti previsti gli interventi di utilizzatori da rilievo a livello internazionale, come CAV – Concessioni Autostradali Venete, FCA, IMA, Regione Emilia Romagna e Senato Italiano. Questo il programma della giornata, che potrà essere seguita dalla 10, iscrivendosi a questo link Greetings Fabio Bottega

Alessandro Pasqualini Experts Elisabetta Bracci

Facility Management Expert

Facility Management Expert Massimiliano Cassinelli– BITMAT journalist

IT Governance Expert Case history Michael Collins – Applied Science (USA)

CMDBuild / openMAINT for the management of inventory, monitoring and inspections of motorway infrastructure assets

– CAV Concessioni Autostradali Venete (Italy) CMDBuild / openMAINT for the management of inventory, monitoring and inspections of motorway infrastructure assets Siegfried Bergmann – DLR GfR mbH (Germany)

A CMDB solution to support the RPA journey

openMAINT for the management and maintenance of buildings and plants in the IMA Group production sites

CMDBuild for the management of genomic sequences of microorganisms in national systems and European projects

Emilia-Romagna Region re-start: from the configuration management to the ITSM with CMDBuild READY2USE

A migration experience of a complex CMDBuild instance from version 2 to version 3

Mapping Technology to the Business with CMDBuild

A CMDBuild project implementation from scratch