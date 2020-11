Il brand francese di prêt-à-porter ha avviato una modernizzazione approfondita dei propri sistemi IT affidandosi a Infor CloudSuite Fashion

Zadig&Voltaire, marchio francese di prêt-à-porter presente in oltre 30 paesi, ha deciso di implementare Infor CloudSuite Fashion, una soluzione ERP basata su cloud per la gestione completa dei processi delle aziende del settore della moda.

Il progetto realizza il desiderio del brand di dotarsi di un nuovo sistema di gestione avanzata in grado di migliorare rapidamente l’efficienza operativa dell’azienda e incrementare la produttività, adottando le migliori pratiche di mercato. L’obiettivo è quello di muoversi rapidamente e, per raggiungerlo, optare per una soluzione standard che non richiede personalizzazioni specifiche.

Due sfide principali per l’IT di Zadig&Voltaire

L’aggiornamento del sistema IT e la semplificazione dei processi aziendali sono le due sfide principali del progetto di implementazione di Infor CloudSuite Fashion.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabien Delivré, direttore IT di Zadig&Voltaire responsabile del progetto: «Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo gli strumenti giusti per sostenere e accompagnare la crescita dell’azienda, sia in termini di produzione che di distribuzione. Poiché i nostri team sono giovani, con un grande interesse per il digitale, volevamo muoverci rapidamente in modo da poter liberare i nostri dipendenti da molte attività a basso valore offrendo loro la possibilità di concentrarsi sulle azioni strategiche».

Tre principi fondamentali hanno guidato l’attuazione di questo progetto:

fare scelte funzionali semplici per incoraggiare i team ad adottare la soluzione optare per un prodotto standard per facilitarne la manutenzione riprogettare i processi per adattarli allo strumento, allineando così l’intera organizzazione alle best practice di mercato.

Il cloud non era un prerequisito, ma quando Infor ne ha presentato i vantaggi, il reparto IT di Zadig&Voltaire non ha esitato. Inoltre, l’azienda non voleva partire da zero, ma piuttosto da un ambito funzionale e processi ben definiti. Infine, voleva un prodotto standard, con riferimenti noti nel mercato della moda, che permettesse una rapida implementazione con processi indotti in modo nativo dallo strumento.

250 utenti collegati a Infor CloudSuite Fashion

Accompagnato da CGI, partner di Infor, Zadig&Voltaire ha scelto di affidarsi a Infor dopo aver valutato altri importanti fornitori.

Ancora per Delivré: «Appena il progetto è iniziato, a gennaio 2020, abbiamo istituito un sistema di sponsorizzazione interno. Questo ci ha permesso di coinvolgere il reparto finanziario, quello operativo e circa 30 utenti chiave che hanno potuto partecipare ai vari workshop e sono diventati i nostri ambassador presso i direttori dei vari dipartimenti».

In definitiva, oltre 250 utenti useranno la soluzione all’interno di tutte le principali funzioni interessate dall’ambito predefinito: dalla definizione delle offerte e delle collezioni alle vendite, compresa la gestione degli acquisti e dei fornitori, gli ordini associati, l’allocazione delle merci e l’orchestrazione della supply chain. Va notato che il marchio offre due grandi collezioni all’anno, oltre a cinque nuovi prodotti che si inseriscono tra le due collezioni e a 10 capsule collection nel corso dell’anno.

Parallelamente al progetto realizzato con Infor e CGI, Zadig&Voltaire sta lavorando internamente all’implementazione di un data hub che si interfaccerà con tutte le soluzioni IT. Un graduale switchover dei dati è previsto tra gennaio e aprile 2021.

Come concluso da Delivré: «Al momento siamo pienamente soddisfatti dello stato di avanzamento del progetto, che dovrebbe essere pienamente implementato nell’arco di 16 mesi, una sfida per un’azienda come la nostra. La buona intesa tra i team Infor e CGI, così come la loro professionalità in termini di ascolto e conoscenza delle nostre problematiche aziendali, è un vero vantaggio. Grazie a Infor CloudSuite Fashion, possiamo guardare al futuro e gestire le questioni legate all’evoluzione della nostra strategia di distribuzione multicanale con molta più tranquillità».