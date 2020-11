Il nuovo SaaS ESET Cloud Office Security fornisce protezione preventiva avanzata per gli utenti delle applicazioni Microsoft 365

ESET ha reso disponibile ESET Cloud Office Security, un nuovo software, distribuito con la formula As-a-Service, che fornisce una protezione preventiva avanzata per gli utenti delle applicazioni Microsoft 365.

Il software è progettato pensando al nuovo ruolo delle e-mail e degli strumenti di collaborazione sempre più usati all’interno delle aziende.

Microsoft 365 è utilizzato in tutto il mondo e il cloud è divenuto parte integrante dell’archiviazione dei dati e dei sistemi aziendali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Con oltre l’84% delle aziende (secondo la survey pubblicata da Gartner il 3 settembre 2019 – Implementing Microsoft Office 365) che usano o intendono usare Microsoft 365 è fondamentale che le aziende e i loro strumenti cloud siano adeguatamente protetti.

Controllo e visibilità totali sulle minacce

Le aziende che usano ESET Cloud Office Security sono protette da incidenti causati da attacchi via e-mail o malware e possono aiutare i loro dipendenti a rimanere focalizzati sulle attività lavorative.

La posta elettronica è il fondamento della moderna comunicazione aziendale, ma rimane uno dei canali più efficaci per distribuire malware, le cui conseguenze possono essere disastrose, soprattutto con la diffusione di strumenti di collaborazione. ESET Cloud Office Security fornisce un ulteriore livello di protezione per la posta elettronica e l’archiviazione in cloud di Microsoft 365, garantendo la massima tranquillità a tutti i membri del team con la protezione automatica delle nuove mailboxes degli utenti.

La soluzione consente il controllo e la visibilità totali sulle minacce, con una notifica immediata quando viene rilevato un malware e una console web di facile utilizzo che consente agli amministratori IT di agire immediatamente.

La combinazione di filtro anti-spam, scansione anti-malware e anti-phishing protegge i servizi Exchange Online delle aziende, che a loro volta proteggono le comunicazioni dai malware, riducono al minimo gli effetti negativi delle e-mail non richieste sulla produttività quotidiana e aiutano a impedire che le e-mail esterne in arrivo vengano utilizzate come mezzo di diffusione di attacchi mirati.

Con ESET Cloud Office Security meno rischi per gli altri dispositivi

La protezione anti-malware di ESET Cloud Office Security reagisce anche a qualsiasi modifica ai file in OneDrive, contribuendo a salvaguardare i dati dell’azienda e mitigando il rischio di diffusione del malware su altri dispositivi. Accessibile da qualsiasi luogo, la console cloud di facile utilizzo offre anche una panoramica dei file in quarantena e fornisce immediatamente notifiche quando si verificano i rilevamenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ján Brunovský, Product Manager di ESET: «Quasi tutte le aziende nel mondo si affidano alle e-mail per le comunicazioni, eppure sono uno dei principali vettori di attacco sfruttati dai criminali informatici. Siamo entusiasti di introdurre sul mercato ESET Cloud Office Security e di fornire una soluzione che proteggerà moltissime aziende, le loro interazioni e i loro dati più preziosi. La protezione della posta elettronica e dell’archiviazione in cloud è il fulcro della sicurezza informatica per le aziende che, senza una solida base di protezione anti-malware, sono vulnerabili agli attacchi. Siamo orgogliosi di fornire una soluzione nuova, all’avanguardia e di facile utilizzo per l’ampio spettro di aziende che hanno bisogno di proteggere i loro strumenti cloud».