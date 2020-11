L’obiettivo della partnership tra Extreme Networks e Deutsche Telekom è quello di lanciare un nuovo servizio LAN basato su cloud per migliorare la capacità e la flessibilità della rete

Extreme Networks ha stretto una partnership strategica con Deutsche Telekom per il lancio della prossima generazione del servizio di rete LAN gestita da Telekom, NBLS 2.0 (Net Based LAN Service), disponibile immediatamente per i clienti.

Telekom sfrutterà ExtremeCloud IQ, l’unica piattaforma di gestione cloud del mercato a offrire l’accesso illimitato ai dati, come parte del portafoglio di servizi LAN gestiti in rete dall’azienda, per consentire ai propri clienti in oltre 20 paesi di monitorare in modo proattivo, e segnalare la conformità agli SLA e ad altre metriche grazie a un servizio che offre sicurezza, flessibilità e scalabilità con costi competitivi. In particolare, i clienti Telekom potranno sfruttare l’accesso illimitato ai dati di ExtremeCloud IQ per ottenere una visione d’insieme delle attività e delle prestazioni della rete attraverso un unico strumento di gestione centralizzata.

Tutti i clienti attivi del Net Based LAN Service (NBLS) di Telekom saranno migrati a ExtremeCloud IQ senza nessun costo aggiuntivo, e in questo modo otterranno anche altri vantaggi, tra cui:

· Informazioni Complete: ExtremeCloud IQ fornisce una serie completa di informazioni grazie a machine learning e intelligenza artificiale, che aiutano a progettare e gestire reti agili e distribuite. In combinazione con l’offerta di dati illimitati di Extreme, Telekom fornisce ai clienti NBLS 2.0 informazioni utili per ottimizzare le prestazioni della rete e fornire una connettività sicura.

· Gestione della Rete Snella ed Efficiente in Termini di Costi: Eliminando la necessità di implementare, gestire, aggiornare o mantenere il software da parte di Telekom, ExtremeCloud IQ riduce la complessità dell’infrastruttura dalla periferia al data center, e questo aumenta il tempo disponibile per ottimizzare le applicazioni e i servizi sulla rete NBLS 2.0.

· Sicurezza dei Dati: La trasmissione dei dati tra access point WLAN e ExtremeCloud IQ è criptata e strettamente limitata alle configurazioni e ai dati di monitoraggio. Per garantire ulteriormente i più alti livelli di protezione, gestione e conformità dei sistemi informativi e dei dati, la piattaforma cloud Extreme è certificata ISO/IEC 27001, conforme alle normative europee sulla protezione dei dati come GDPR e ospitata nei data center di Amazon Web Services in Germania. In questo modo, Telekom può garantire che le applicazioni mission-critical saranno sempre disponibili.

· Maggiore Flessibilità: Grazie alla flessibilità di ExtremeCloud IQ, Telekom è in grado di personalizzare la rete per soddisfare le esigenze dei clienti grazie agli aggiornamenti continui, alla continua disponibilità dei servizi, e all’analisi del funzionamento della rete basata sul machine learning.