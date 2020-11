Interroll avvia una collaborazione con l’Università di Scienze Applicate Fontys di Venlo, nei Paesi Bassi

Interroll e la Fontys Venlo University of Applied Sciences in Olanda hanno firmato un accordo di collaborazione che ha come obiettivo offrire agli studenti dei settori della logistica, dell’informatica (IT), dell’ingegneria e dell’amministrazione aziendale una conoscenza più approfondita del mondo dell’intralogistica moderna.

La Fontys University of Applied Sciences, è una delle principali università statali dei Paesi Bassi e accoglie approssimativamente 44.000 studenti. Circa 4.200 di questi studenti studiano presso la International Business School e la Scuola di Tecnologia e Logistica di Fontys Venlo.

Stando agli accordi, la collaborazione dara anche la possibilità agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite direttamente in Interroll, il fornitore mondiale di soluzioni per la gestione del flusso dei materiali.

Formazione accademica e business a stretto contatto

Oltre a organizzare le visite in azienda, Interroll offrirà ai laureandi la possibilità di svolgere stage e di lavorare alla loro tesi di laurea. Gli esperti di Interroll terranno inoltre delle lezioni come docenti ospiti presso l’università. In cambio, Interroll avrà la possibilità di pubblicare le sue offerte di lavoro sui media universitari, di partecipare ai “career day” organizzati dall’università e di stabilire e mantenere contatti intensivi e regolari con i laureati di Fontys Venlo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jens Karolyi, Senior Vice President Corporate Marketing and Culture e membro della Direzione del Gruppo Interroll: «Siamo lieti di collaborare con la rinomata Università di Scienze Applicate Fontys e di scambiare idee con i talenti interessati alla logistica e all’automazione. Attualmente quasi nessun altro settore è così dinamico come l’intralogistica, sia per quanto riguarda le tecnologie future che le opportunità di carriera».

La collaborazione tra Interroll e Fontys Venlo riguarda principalmente la Scuola di Tecnologia e Logistica dell’Università e la International Business School, entrambe con sede a Venlo. Gli studenti di queste facoltà internazionali provengono principalmente dai Paesi Bassi, dalla Germania e da altri Paesi europei e di tutto il mondo.

I programmi di studio comprendono l’ingegneria logistica/gestione della logistica, l’ingegneria informatica/software aziendale, l’ingegneria meccanica.

Per Bramten Kate, Direttore del Campus presso la Fontys Venlo University of Applied Sciences in Olanda: «Con Interroll abbiamo la possibilità di collaborare con un leader nel suo settore, che attribuisce grande valore all’istruzione e alla formazione accademica. Siamo molto soddisfatti di poter offrire ai nostri studenti nuove strade di sviluppo di competenze e carriere».