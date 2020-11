Prodigyt presenta la 2021 Edition del kit di modernizzazione web per applicazioni Rpg e Cobol di piattaforma Ibm, che si distingue per la capacità di trasformare facilmente i programmi Rpg in moderne web applications responsive ricche di nuove funzionalità, per innovare il patrimonio applicativo aziendale a costi competitivi ed affrontare le nuove sfide digitali che la prossima ripartenza presenterà. Giovedì 10 dicembre ore 17, la presentazione Online

Touch400 Puro è uno strumento che si può considerare un ottimo punto di raccordo tra le solide applicazioni Rpg su piattaforma Ibm-i, e ll web applicativo, che ormai viene adottato dalle aziende come la piattaforma front-end universale, complice l’imminente 5G con le sue prestazioni ampiamente superiori alle reti locali. Il kit di Prodigyt ha una somma di caratteristiche che lo pongono in evidenzarispetto ad altri strumenti di modernizzazione sul mercato: un setup semplice e leggero mette subito in condizioni di pubblicare le applicazioni nel web, senza alcuna modifica al codice. I risultati della trasformazione delle interfacce sono apprezzabili, raggiungendo la user experience di moderne applicazioni web sia desktop che mobile, ma soprattutto è apprezzabile la velocità d’uso, data dal fatto che il frontend Puro dialoga direttamente con il codice Rpg, senza transitare da complesse architetture server web. Ma questo è solo l’inizio: una serie di wizard in dotazione consentono di arricchire i programmi con funzionalità tipiche del web moderno, integrandoli alla perfezione con la piattaforma Ibm-i, della quale ne sfrutta il database, l’ifs, e gli oggetti, attraverso i componenti evoluti disponibili nel pacchetto. Per gli appassionati del fai-da-te, Puro si presenta come uno strumento altamente flessibile: può essere fortemente personalizzato sia nella grafica che nelle funzionalità, in quanto consente ai team di sviluppatori Rpg con conoscenze html, css, javascript, di estendere le funzioni dei programmi scrivendo codice applicativo front-end ad eventi, creando propri componenti ed attingendo all’infinito mondo dell’Opensource e dei web services. Ultima, ma non come importanza, la grande capacità di integrazione che Puro offre: oltre all’incorporamento di liste sql e applicazioni web esterne, offerte dai wizard precedentemente citati, Puro può essere integrato in portali e in web applications con comunicazione bidirezionale, consentendo alle aziende integrare gestionali Rpg in architetture più ampie, e di rendere omogenea l’offerta applicativa all’ ‘interno di un’unica immagine aziendale. Touch400 Puro consente di mantenere vivo e attuale il patrimonio applicativo di Ibm-i, a costi infinitamente più bassi di una migrazione, o di sostituzione del software gestionale. Prodigyt presenterà online Puro 2021 Edition alla fiera virtuale Onlinedays di Faq400, giovedì 10 dicembre alle ore 17. Per prenotare la partecipazione gratuita: clicca qui e ti verrà inviato un link diretto per accedere alla presentazione. Lo spot pubblicitario: https://m.youtube.com/watch?v=UvY4bEkqxRo Per richiedere informazioni e webinar diretti, visita: www.touch400puro.com e www.Prodigyt.it