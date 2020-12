A due anni dall’adozione della fatturazione elettronica anche le micro imprese comprendono più compiutamente il valore dei dati. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia all’avanguardia con Fattura SMART.

Nel dicembre del 2018 si temeva molto per l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati. Si temeva soprattutto per la tenuta del sistema di interscambio.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia non aveva invece alcun timore per l’efficienza del suo applicativo Fattura SMART, testato lungamente e immediatamente apprezzato non soltanto dalla vasta clientela ma dal mercato intero.

Con Fattura SMART, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha offerto al mercato una soluzione inserita nei suoi ecosistemi digitali, ad esempio quello di Genya, ma non solo, sviluppati per il progresso contemporaneo del professionista e del suo cliente.

La risposta del mercato è stata davvero potente! Quasi 400mila utenti del nuovo applicativo sono un grande risultato.

“La semplicità, l’intuitività e l’immediata operatività di questo strumento digitale lo inserisce con naturalezza in tutti i progetti di Wolters Kluwer. Facilitare il lavoro del commercialista e dei suoi operatori e offrire al cliente finale un tool immediatamente operativo e trasparente è l’obiettivo perseguito e pienamente raggiunto dalla nostra Ricerca e Sviluppo” sottolinea Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, commentando la versione per Genya dell’applicativo.

Fattura SMART si inserisce nel portale di collaborazione, OneClick nel caso di Genya, dove il commercialista interagisce con i propri clienti in uno spazio virtuale di comunicazione e collaborazione veloce e produttivo, superando la tradizionale modalità di scambio delle informazioni.

Grazie ai servizi MyDesk (condivisione documenti), Consegna Fatture (per trasformare automaticamente le fatture dei clienti in registrazioni contabili) e appunto Fattura SMART, il commercialista entra in una nuova dimensione di collaborazione con i propri clienti.

Fattura SMART con l’integrazione con Genya Contabilità, per mezzo del portale di collaborazione OneClick, offre, ad esempio, importanti automatismi a tutto vantaggio della precisione e della produttività.

La soluzione propone contenuti a valore, ad esempio un cruscotto di indicatori di business, che potranno essere analizzati dal professionista e dal cliente per essere commentati e per, in definitiva, far emergere analisi approfondite che facilitano decisioni imprenditoriali strategiche.

Ed è proprio questo che si sta rivelando l’asso nella manica dell’applicativo.

Soprattutto ora, nel pieno della seconda ondata dell’emergenza pandemica, il digitale è diventato uno strumento indispensabile per garantire la continuità operativa delle imprese.

Con le tecnologie digitali le imprese italiane sono riuscite a portare avanti i processi aziendali ed hanno provato ad abilitare nuovi servizi e opportunità di business.

In questo aiutati anche dai professionisti che seguono il trend digitale per assumere una dimensione valoriale di alto profilo. Lo slogan “meno adempimenti e più consulenza” trova perfetta aderenza all’adozione di applicativi che da un lato automatizzano le necessità dello studio professionale a tutto tondo e dall’altro rendono al professionista una quantità di dati che permettono finalmente la “consultant analytics”.

L’analisi e la capacità di leggere e interpretare in chiave strategica i dati che emergono dagli applicativi sono la via dello sviluppo dell’impresa, non importa di quale grandezza.

La “consultant analytics” diventerà sempre più importante per il mondo produttivo e qualificherà sempre di più i professionisti che ne sapranno fare un uso intenso e la svilupperanno come base del loro rapporto con la clientela.

Conclude Angeleri “Fattura SMART mutua la sua capacità di generazione di analytics dall’ecosistema nel quale è nato. Genya è un progetto digitale complessivo, fruibile in cloud, rivoluzionario per prestazioni, usabilità, look and feel, flessibilità, performance e intuitiva semplicità, in grado di aiutare il professionista nel suo percorso evolutivo, trasformandolo in consulente. Quando parliamo di ecosistema Genya parliamo di applicativi che vanno da Genya Bilancio a Genya Contabilità, da Genya Dichiarativi a Genya Corrispettivi, da Genya Telematici a Genya Conservazione e Archiviazione Documentale, tutti interconnessi e con il portale di collaborazione Genya OneClick ad agevolare la collaborazione con i Clienti.”