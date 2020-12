Infor rivela le sue previsioni tecnologiche per il 2021

L’ambiente Cloud e l’Artificial Intelligence hanno già dimostrato il loro ruolo cruciale nell’ottimizzare le operation e fornire un vantaggio competitivo. Una posizione che assumerà sempre più rilievo anche nel supportare l’incremento di Supply Chain Digitali, sempre più essenziali per fronteggiare il delicato periodo che stiamo vivendo. Di seguito le previsioni per il 2021 di Infor.

Cloud e Intelligenza Artificiale — Soma Somasundaram, Chief Technology Officer & President of Products di Infor:

La tecnologia cloud reinventerà l’esperienza degli eventi

“Per migliorare l’esperienza virtuale dei fan che non hanno potuto partecipare all’evento fisico, quest’anno gli organizzatori degli US Open si sono rivolti con successo al cloud e all’intelligenza artificiale. Questo è solo l’inizio: in futuro assisteremo a un aumento degli eventi fisici che sfrutteranno il cloud per offrire agli spettatori esperienze su misura. Per il 2021 sono previsti eventi importanti che cattureranno l’attenzione del pubblico come le Olimpiadi estive di Tokyo e il Torneo di Wimbledon, e la tecnologia cloud è pronta a reinventare completamente ciò che oggi sappiamo sull’esperienza di un evento sportivo. L’utilizzo del cloud per trasformare gli eventi ha un potenziale enorme: pensiamo all’analisi dell’entusiasmo della folla in tempo reale per ottimizzare i momenti salienti e gli annunci pubblicitari, i feed live a latenza estremamente bassa e l’interazione della folla tramite moderatore, il tutto ospitato su solide piattaforme cloud.”

Le architetture cloud multi-tenant saranno il nuovo standard

“Grazie all’utilizzo di soluzioni cloud multi-tenant le aziende dispongono automaticamente della tecnologia più all’avanguardia, senza doversi preoccupare degli aggiornamenti manuali o della sostituzione dell’hardware. È probabile che con il nuovo anno l’incertezza non diminuirà. In questo contesto, le soluzioni cloud multi-tenant diventeranno fattori di differenziazione tecnologica, perché aiutano le aziende a rimanere agili e innovative e, contemporaneamente, a ridurre i rifiuti elettronici e ad avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilità.”

L’intelligenza artificiale trasformerà il processo di assunzione

“Nell’imprevedibile mercato del lavoro del 2021, sarà fondamentale per le aziende sfruttare l’intelligenza artificiale per trovare il candidato giusto. L’intelligenza artificiale consentirà ai reparti HR di diventare più proattivi nella ricerca del personale e li aiuterà a determinare l’idoneità di un candidato attraverso l’analisi dei dati. Innovazioni come il software di screening intelligente che automatizza l’esame dei curriculum, i chatbot che coinvolgono i candidati in tempo reale e le interviste digitalizzate che aiutano a valutare l’idoneità di un candidato, inizieranno a diventare comuni nei dipartimenti delle risorse umane. L’intelligenza artificiale permetterà anche di creare luoghi di lavoro più diversificati e inclusivi, data la sua capacità di aggiungere obiettività ai processi decisionali attraverso l’utilizzo algoritmi in grado di identificare le qualità uniche dei candidati.”

Supply chain — Rod Johnson, Global President e Chief Revenue Officer di Infor

Le supply chain diventeranno digitali

“Come risultato diretto del COVID-19, nel 2021 vedremo l’accelerazione verso supply chain digitali. Finora i leader della supply chain hanno considerato la digital transformation nel contesto del miglioramento dell’efficienza e della riduzione dei costi. Ora invece l’attenzione si concentrerà sull’agilità e sulla resilienza. È qui che entra in gioco la tecnologia digitale. Una supply chain digitale multi-enterprise consente una migliore visibilità end-to-end, analisi predittive più efficaci e un’automazione ottimale e più intelligente. I leader saranno in grado di personalizzare e adeguare le supply chain alla domanda del mercato e di utilizzare al meglio i partner dell’ecosistema. Questi strumenti digitali vanno dall’intelligenza artificiale, alla realtà aumentata e all’automazione dei processi e si prevede rappresenteranno proposte di valore di grande impatto”.

L’intelligenza artificiale sarà fondamentale per l’allineamento tra domanda e offerta in tempo reale

“Nel 2020 le numerose interruzioni della supply chain hanno messo in luce che gestire in tempo reale previsioni e domanda e offerta sono attività che gli esseri umani non possono svolgere da soli. Non ci si può più aspettare che un leader della supply chain sia in grado di prevedere quando il mercato di un paese si chiuderà improvvisamente e quello di un altro si aprirà, o di tener conto della costante evoluzione di materiali e costi, soprattutto quando le restrizioni governative sui trasporti e sui viaggi cambiano rapidamente. Nel 2021, vedremo i responsabili delle supply chain accelerare l’adozione dell’IA per supportare l’esperienza del personale e fornire informazioni intelligenti sulle mutevoli condizioni di mercato, consentendo di prevedere con precisione domanda e offerta in tempo reale”.