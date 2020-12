Fortinet continua la collaborazione con AWS per le soluzioni di cyber security con una soluzione Next-Generation Firewall integrata

Fortinet annuncia oggi nuove integrazioni con la tecnologia Amazon Web Services (AWS) per offrire ai clienti una sicurezza avanzata attraverso il network, le piattaforme e le applicazioni cloud.

Le cloud security solutions di Fortinet – tra cui il virtual next-generation firewall, FortiGate-VM e il web application firewall (WAF), FortiWeb – sono pensate per proteggere i workload e le applicazioni aziendali nei data center on-premises e negli ambienti cloud. Fortinet fornisce un ampio set di soluzioni di sicurezza native integrate che utilizzano AWS per garantire ai clienti piena visibilità e controllo delle applicazioni e la gestione centralizzata in ambienti cloud e ibridi.

Le più recenti integrazioni su AWS includono:

Sistemi IPS Rules Fortinet gestiti dai FortiGuard Labs: Fortinet mette a disposizione sistemi IPS controllati forniti dalla threat intelligence dei FortiGuard Labs per il network firewall AWS, lanciato di recente. Si tratta di un nuovo servizio che semplifica l’implementazione di protezioni di rete essenziali per tutte le Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) dei clienti. Attraverso questa integrazione, le aziende possono utilizzare i sistemi IPS gestiti da Fortinet per definire le policy centralizzate in tutti i loro VPC e account Amazon. Questi nuovi sistemi di regole gestite da Fortinet semplificano per i clienti la possibilità di importare le regole e di integrare le informazioni sulle minacce di FortiGuard Labs con AWS Network Firewall come ulteriore livello di protezione.

FortiGuard Labs: il team di ricerca e threat intelligence di Fortinet, fornisce informazioni verificate sulle minacce per proteggere le aziende da cyber attacchi dannosi. Grazie all’utilizzo di milioni di network sensors a livello globale, FortiGuard Labs monitora la superficie di attacco in tutto il mondo e utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per raccogliere dati sulle nuove minacce.

FortiGate-VM Next Generation Firewall integrato con AWS Gateway Load Balancer: FortiGate-VM di Fortinet si integra con AWS Gateway Load Balancer (GWLB) per aiutare le aziende a semplificare e proteggere gli ambienti VPC Amazon migliorando al contempo l’alta disponibilità e la scalabilità. Per una protezione avanzata del traffico generato da Internet e del traffico di rete inter-VPC, FortiGate-VM offre capacità di connettività affidabili, tra cui IPSec VPN ad alte prestazioni, VPN SSL VPN e ricche funzionalità di sicurezza tra cui Intrusion Prevention (IDPS), Deep Packet Inspection (DPI), URL Filtering, protezione anti-malware e segmentazione granulare. Insieme, FortiGate-VM e AWS Gateway Load Balancer (GWLB) offrono un servizio di sicurezza cloud avanzato e una soluzione di gestione del cloud che fornisce ai clienti aziendali un accesso al cloud rapido e flessibile.

Servizi di consulenza Fortinet per i clienti AWS: i nuovi servizi di consulenza di Fortinet disponibili su AWS Marketplace forniscono ai clienti un modello per la progettazione e l’implementazione di un livello di sicurezza avanzato attraverso la piattaforma cloud, il network e le applicazioni su AWS. Il nuovo servizio di consulenza offre anche valutazioni di sicurezza delle implementazioni AWS per migliorare la security posture delle aziende e correggere gli errori di configurazione esistenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Maddison, EVP of Products e CMO di Fortinet: «Le aziende mirano sempre di più a integrare sia la sicurezza nativa del cloud che le offerte di sicurezza in cloud di Fortinet di classe Enterprise per proteggere i workload su AWS. Fortinet collabora da sempre con AWS per offrire soluzioni di sicurezza all’avanguardia e, grazie a AWS Marketplace, sarà possibile garantire un’implementazione ancora più rapida e affidabile».

Le integrazioni annunciate oggi sono il frutto della collaborazione già esistente tra Fortinet e AWS. Fortinet offre una sicurezza nativamente integrata e migliorata per i servizi AWS disponibili, tra cui Amazon GuardDuty, AWS CloudFormation e AWS Outposts. Supportando la più ampia serie di casi d’uso, il Security Fabric di Fortinet offre ai clienti una sicurezza completa per i workload AWS, inclusi firewall, gateway di sicurezza, intrusion prevention e web application security. AWS fa anche parte di Fortinet Open Fabric Ecosystem, uno dei più grandi ecosistemi di cybersecurity del settore. Fortinet Security Fabric protegge gli ambienti dei clienti attraverso infrastrutture fisiche, virtuali, cloud o ibride con le seguenti funzionalità uniche:

Pannello di controllo e gestione unico. Il Security Fabric consente alle aziende di gestire in modo centralizzato le funzionalità di sicurezza sia in-the-cloud che on-premises, il che aiuta a ridurre gli errori umani, riducendo al contempo il dispendio di tempo delle risorse IT. Security Fabric offre una gestione centralizzata della sicurezza utilizzando un modello operativo coerente.

Visibilità e controllo Cloud native. Con Fortinet Security Fabric, le aziende ottengono una visibilità approfondita sulle implementazioni delle applicazioni AWS e la possibilità di applicare policy intent-based. Utilizzando gruppi di indirizzi dinamici e denominazione logica delle risorse basate sul cloud, Fortinet Security Fabric consente alle aziende di scalare i criteri di sicurezza su tutta l’infrastruttura cloud.

Protezione su tutta la superficie d’attacco. Fortinet offre ai clienti di AWS un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza di rete, consentendo alle aziende di aggiungere un ulteriore livello di protezione e di eseguire in modo sicuro qualsiasi applicazione ovunque, sia on-premises che nel cloud.

Fortinet Self-Service in AWS Marketplace

Fortinet offre un’ampia gamma di prodotti di sicurezza in VM, container e SaaS con opzioni di fatturazione flessibile BYOL (Bring Your Own-License) e PAYG (Pay-as-you-go) attraverso AWS Marketplace. I prodotti che possono essere acquistati attraverso AWS Marketplace includono FortiGate-VM Next Generation Firewalls, FortiWeb WAF, FortiMail, FortiSandbox, Fortinet Managed Rules for AWS WAF e altri ancora.