La mancanza di un CRM efficiente vanifica gli investimenti in pubblicità digitale. Parola degli esperti di Inrete Digital

Il processo di acquisto degli utenti sul web è oggi più complesso che mai, come confermano le recenti analisi di Google e dei principali social network a livello mondiale. A ribadirlo è anche Teobaldo Semoli, Amministratore Delegato dell’agenzia milanese-brianzola Inrete Digital, secondo il quale si tratta di un processo sempre più caotico in cui diventa fondamentale la creazione di valore e contenuti informativi, ancora prima che commerciali. La corretta veicolazione delle campagne di digital marketing e l’analisi delle diverse fasi di considerazione, acquisto e fidelizzazione dei clienti dovranno avvenire in un secondo momento.

Questo perchè il primo passo se si vuole avere successo è quello di implementare un CRM efficiente, ovvero un sistema di gestione delle relazioni con il cliente. Un nome che è molto di più di una piattaforma, ma una filosofia che pone le sue basi sulle metodologie dell’Inbound marketing, che oramai da qualche anno ha evoluto il concetto di interruption marketing in quello di permission: non interrompere il cliente con pubblicità invasiva (e non richiesta), ma conquistarlo attraverso contenuti interessanti e utili. Nel modo e al momento giusto.

Uno dei principali promotori di questa filosofia è sicuramente HubSpot, azienda quotata a Wall Street con oltre 95.000 clienti in più di 120 paesi, ma soprattutto piattaforma leader nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), in grado di fornire direttamente e attraverso i propri partner software e supporto per aiutare le aziende a crescere di più e in modo sostenibile (o “scalabile”).

“Crediamo che la tecnologia e le strategie inbound per attirare, coinvolgere e deliziare gli utenti siano fondamentali per aiutare i team di vendita e marketing a sviluppare la migliore esperienza possibile per i clienti – spiega Teobaldo Semoli, CEO di Inrete Digital -. Abbiamo potuto testare in prima persona l’impatto di HubSpot, della sua piattaforma e del suo approccio sulla nostra agenzia, con risultati di crescita (+ 43,5% ndr) sorprendenti. Siamo certi che HubSpot sia uno dei migliori CRM attualmente presenti sul mercato – spiega Carlo Cazzaniga, co-fondatore di Inrete Digital e responsabile CRM – Con il conseguimento del badge di Solution Partner Inrete Digital, e in particolare la nostra divisione marketing, potrà avere un accesso privilegiato alle risorse e alle competenze di HubSpot ed essere ancora più efficace nell’aiutare i clienti a sfruttare il potere del CRM e le automazioni di marketing. Per crescere e far crescere (i propri clienti, ndr) con ancora maggiore velocità e minore attrito”.

Vendita e acquisto diventano quindi coinvolgimento ed esperienza, in un approccio che nel web del 2021, caratterizzato dal proliferare di messaggi commerciali e da percorsi di acquisto sempre più lunghi e complessi, sembra essere la base del marketing del presente e di un futuro che è già arrivato.

“Investire in digital marketing senza quindi l’utilizzo di un CRM efficiente ed una strategia ad hoc rischia di vanificare gli investimenti effettuati perchè senza di esso non è possibile inviare la giusta comunicazione al giusto utente” ha concluso Carlo Cazzaniga.