Trend Micro Cloud One – File Storage Security mitiga le minacce negli ambienti cloud e supporta i requisiti di compliance

Trend Micro presenta Trend Micro Cloud One – File Storage Security, la prima soluzione di file storage completamente serverless e nativa per il cloud, progettata appositamente per le organizzazioni che costruiscono applicazioni in cloud.

Trend Micro Cloud One – File Storage Security, ulteriore estensione della piattaforma Cloud One, è progettata per mitigare le minacce negli ambienti cloud e supportare i rigidi requisiti di compliance.

La crescita di oggetti storage e file cloud-based rappresenta un nuovo vettore di attacco per i cybercriminali. Cloud One – File Storage Security abilita una scansione anti-malware automatizzata per mantenere le informazioni al sicuro e nel rispetto delle esigenze di compliance.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Salvatore Marcis, Technical Director di Trend Micro Italia: «In tutto il mondo, le organizzazioni collaborano sempre di più con i provider di cloud pubblico, per promuovere l’agilità IT, il risparmio sui costi e la crescita del business. Ma mentre il provider si occupa della sicurezza del cloud, l’azienda è responsabile di ciò che si trova all’interno del proprio ambiente cloud. La nostra nuova soluzione è uno strumento di scansione automatizzato e altamente scalabile, veloce da implementare e senza alcuna infrastruttura aggiuntiva, che consente alle organizzazioni di archiviare con sicurezza i file cloud e i dati associati alle applicazioni cloud».

I plus di Trend Micro Cloud One – File Storage Security

La soluzione – supportata dagli oltre 30 anni di esperienza di Trend Micro nella cybersecurity e dall’intelligence sulle minacce leader del settore – blocca i file dannosi noti e le possibili varianti di malware nascoste o modificate.

Lo scanner stesso è una funzione serverless leggera e cloud-native progettata per un carico operativo minimo. Questa architettura consente un’implementazione rapida e fluida e un’integrazione flessibile con i flussi di lavoro pre-esistenti all’interno dell’organizzazione, per fornire ulteriore valore.

La soluzione supporta i vari requisiti di conformità richiesti dalla scansione anti-malware dei file cloud, mantenendo allo stesso tempo la sovranità dei dati.

Trend Micro Cloud One – File Storage Security è disponibile per AWS S3, il supporto per Microsoft Azure Blob storage e Google Cloud Storage è in via di sviluppo e sarà rilasciato presto.

Utilizzando la piattaforma Cloud One di Trend Micro, le aziende possono implementare una gamma di servizi di sicurezza e controlli di conformità senza ostacolare lo sviluppo e la distribuzione agili del cloud.

Questa tipologia di sicurezza nativa per il cloud si integra perfettamente con i toolset già esistenti di AWS, Microsoft Azure, VMware e Google Cloud.