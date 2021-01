Il CEO di SAP Christian Klein ha annunciato un nuovo offering che andrà a rivoluzionare la trasformazione del business dei clienti rendendoli più agili, efficienti e resilienti

Con scoppio pandemia ci troviamo in un punto di flessione che richiede alle imprese l’adozione di nuovi strumenti. In questo scenario sopravvive solo chi è resiliente e intraprende un percorso di digital transformation per diventare new normal ready. Occorre cambiare la cultura che sta alla base delle imprese per ridurre la complessità e rendere l’IT un vero e proprio abilitatore che consente alle aziende di reinventare se stesse e riadattarsi.

La pensa così il CEO di SAP, Christian Klein, che durante l’evento virtuale “Rise with SAP: The Introducion” dove SAP ha lanciato RISE with SAP, una nuova offerta strategica per promuovere la trasformazione digitale dei clienti in imprese intelligenti lanciando il modello di una innovativa business transformation as a service.

“Le tensioni geopolitiche, le sfide ambientali e la pandemia in corso stanno costringendo le aziende ad affrontare il cambiamento più velocemente che mai – spiega Klein -. Le imprese in grado di adattare in tempi rapidi i propri processi di business avranno successo e SAP può aiutarle nel loro percorso di crescita. Questa è la finalità di RISE with SAP: aiutare i clienti a trovare continuamente nuove modalità di gestire il business nel cloud per essere sempre un passo avanti nel loro settore”.

La vision di SAP è quindi quella di una business transformation as a service per aiutare i clienti nella loro transizione verso l’intelligent enterprise, connettendo tecnologia e business.

Focus su RISE with SAP

RISE with SAP è un’offerta integrata che fornisce un percorso verso l’Intelligent Enterprise per ogni cliente, indipendentemente dal punto di partenza o dalla complessità dell’organizzazione. Disponibile in abbonamento, include un’unica parte responsabile per il service-level-agreement (SLA), le operation e il supporto. Questo approccio olistico aiuterà le aziende a trasformare veramente il loro business, andando oltre la migrazione tecnica al cloud e consentendo una trasformazione continua. Insieme al suo solido ecosistema di partner, SAP guiderà le imprese nella loro business transformation:

Ridisegnando i processi di business L’intelligenza dei processi di business si basa sul modello di business di SAP e sulla sua profonda conoscenza dei processi acquisita lavorando con oltre 400.000 clienti in 25 settori. I clienti potranno tenere sempre monitorate le prestazioni dei loro processi aziendali, confrontarli con gli standard di settore e adattarli facilmente ai nuovi requisiti e alle richieste del mercato. L’intelligenza può essere incorporata nei processi di business grazie a una connessione diretta con i workflow di SAP, alla Robotic Process Automation (RPA) e ad altri servizi di intelligenza artificiale (IA).



Abilitando la migrazione tecnica Gli strumenti e i servizi SAP sostengono l’intero percorso tecnico con un rapido time-to-value, ampliato dalle offerte del forte ecosistema di SAP. Questo include servizi automatizzati per favorire il passaggio a soluzioni modulari e standard per un utilizzo più rapido dell’innovazione nel cloud, nonché il supporto di architetti tecnici per consentire una migrazione fluida e un’adozione ottimizzata. L’infrastruttura cloud scelta dal cliente viene gestita in un data center SAP o da un hyperscaler, sempre selezionato dal cliente, per beneficiare delle funzionalità del modello infrastructure-as-a-service, senza che i dati e i sistemi siano bloccati.



Costruendo un’impresa intelligente SAP Business Technology Platform offre un livello semantico per tutta l’organizzazione, fornendo le basi per una trasformazione del business completa. Questo approccio aiuta a mantenere il core pulito e consente un utilizzo più semplice. Nel dettaglio sarà possibile: Completare, estendere e integrare facilmente con soluzioni SAP, di partner e terze parti utilizzando lo stesso modello di dati e gli stessi servizi di piattaforma delle applicazioni SAP. Avere accesso a più di 2.200 API per garantire l’integrazione con sistemi on-premise, cloud e non SAP. Guidare e pianificare in tutta l’azienda in tempo reale e fornire dati di elevata qualità per analisi, pianificazione e scenari di intelligenza artificiale grazie a un unico livello semantico di dati. Ottenere funzionalità superiori di low-code o no-code per estendere le soluzioni SAP; RPA intelligente per guidare l’automazione e un servizio di workflow di elevata qualità per cambiare i processi al momento.



Cuore tecnologico della nuova offerta è rappresentato da SAP S/4HANA Cloud, che include IA, RPA, analytics avanzati e opzioni per implementazioni flessibili, a seconda della complessità del cliente.

Infine, SAP fornisce un accesso unico a una delle reti di business più grandi del mondo, comprese le reti di fornitori, logistica e asset intelligence di SAP, consentendo alle aziende di gestire tutta la loro supply chain per reagire più rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.

Il punto di vista dei clienti di SAP e l’estensione della partnership con Microsoft

Durante l’evento sul palco si sono succeduti gli interventi di alcuni clienti di SAP tra cui Kindlycollective e siemens : due realtà molto diverse per business area, dimensioni, presenza sul mercato, ERP in dotazione e ambienti IT preesistenti ma che hanno entrambe avviato un processo con SAP per diventare delle Intelligent Enterprise e per fronteggiare la sfida principale oggigiorno che è quella di avere accesso alle informazioni dei consumatori all’insegna della trasparenza e della sostenibilità.

L’evento digitale RISE with SAP è stato anche l’occasione per annunciare l’estensione della partnership con Microsoft con l’integrazione di Microsoft Teams nella suite di soluzioni SAP per portare la collaboration, oggi così fondamentale, ad un nuovo livello. Le società hanno inoltre formalizzato l’estensione della partnership strategica già esistente per accelerare l’adozione di SAP S/4 HANA su Microsoft Azure. Per maggiori dettagli clicca qui.

SAP acquisisce Signavio, specialista nella Business Process Intelligence

Nel contesto del lancio di RISE with SAP, SAP ha reso noto che ha stipulato un accordo per l’acquisizione di Signavio, specialista nel settore della business process intelligence e della gestione dei processi aziendali. La combinazione di Signavio con la divisione Business Process Intelligence di SAP rafforzerà la capacità di SAP di aiutare le imprese a comprendere, migliorare, trasformare e gestire rapidamente i loro processi aziendali su larga scala. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021, previa approvazione normativa.