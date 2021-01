Workplace Ranking è lo strumento lanciato da Elmec Informatica per valutare gratuitamente la dotazione tecnologica per lo smart working

Si chiama Workplace Ranking ed è il nuovo strumento lanciato da Elmec Informatica per mettere gratuitamente a disposizione delle aziende uno strumento automatico che, scansionando la rete, rileva la presenza delle soluzioni giuste per abilitare lo smart working.

Per aiutare gli uffici acquisti delle imprese italiane a capire se i dipendenti hanno tutti gli strumenti giusti per il lavoro da remoto, Elmec Informatica ha creato Workplace Ranking, un test veloce per verificare se l’azienda ha a disposizione tutto il necessario per replicare i servizi disponibili in ufficio all’interno del portatile del proprio dipendente.

Lavorare da casa in modo efficace e al riparo dal cybercrime, infatti, non è semplice. Nel 2020 le aziende hanno affrontato molte sfide poste dall’home working: dalla semplice necessità di un portatile efficace e protetto, alla garanzia di una connessione sicura ai server aziendali, fino alla disponibilità dei software che si usano in ufficio.

Nello specifico, proprio per supportare il corretto lavoro da casa, Workplace Ranking esamina tre criteri ben precisi:

sicurezza dei terminali connettività efficacia degli strumenti.

Attraverso questo test gli uffici acquisti delle aziende possono valutare le tecnologie necessarie per garantire l’operatività dei propri dipendenti e la sicurezza dei dati.

Come funziona Workplace Ranking

Le aziende possono accedere al test gratuito tramite iscrizione a Workplace Ranking. L’iscrizione permetterà di accedere a MyElmec, la dashboard integrata che consente di risparmiare tempo grazie ai processi automatizzati che aiutano a monitorare 24/7 gli asset digitali di un’azienda e l’infrastruttura IT.

Da My Elmec sarà possibile scaricare e lanciare lo strumento automatico, verificare lo stato della propria infrastruttura informatica e vedere il report finale.

Elmec mette poi a disposizione dell’azienda un ulteriore elenco di domande da utilizzare con i propri collaboratori per sviluppare un’indagine interna.

Lo strumento e i questionari sono stati elaborati da Elmec Informatica partendo dall’esperienza di affiancamento agli smart worker maturata nel primo lockdown e lungo tutto il 2020.

I 70 operatori del customer service di Elmec, attivi h24, hanno gestito più di 150.000 richieste di intervento nell’ultimo anno, delle quali l’80% provenivano da utenti in smart working, per un totale di 120.000.

Le criticità incontrate da chi lavora da casa

La criticità più diffusa è stata l’installazione della VPN; al secondo posto la necessità di raggiungere da casa i software utilizzati in azienda, mentre al terzo posto figura la configurazione dei portatili.

La procedura comprende sia un percorso a domande e risposte completamente manuale, sia un nuovo test automatizzato che consente valutare i servizi a disposizione dello smart worker attraverso la scansione della rete utilizzando uno script. La procedura offre la massima sicurezza e trasparenza: l’azienda può vedere quello che lo script fa in ogni momento. Inoltre, il processo automatico non richiede particolare sforzo da parte dell’IT.

Ulteriori vantaggi per il Procurement garantiti da Elmec

Workplace Ranking fa parte dei servizi che Elmec Informatica mette a disposizione degli uffici acquisti delle aziende per agevolare i processi di procurement degli strumenti e dei servizi adatti per lo smart working.

Anzitutto, in occasione della fornitura dei servizi e degli strumenti per lo smart working, Elmec si propone come unico interlocutore sia per la parte tecnica, sia per quella finanziaria.

Questo consente al cliente di avere un unico contratto finanziario che permette di aggiungere nuovi device nello stesso perimetro di contratto e avere una formula di locazione operativa trasparente, senza clausole o costi nascosti.

Dal punto di vista tecnico, la fornitura tramite Elmec consente di accedere a un magazzino di device e parti di ricambio sempre a disposizione per ridurre al minimo l’attesa dei propri utenti.

Ulteriori servizi online per supportare le aziende

“One-click Meeting”: uno strumento di collaborazione e videoconferenza per vivere la stessa esperienza di utilizzo nella sala riunione come sui device che vengono usati quotidianamente, permettendo di incontrare in modo semplice colleghi, clienti e fornitori;

la dashboard dedicata al noleggio all’interno della piattaforma MyElmec, nella quale l’azienda può trovare tutte le informazioni, aggiornate in tempo reale, sul parco noleggiato con Elmec;

il CMDB (Configuration Management DataBase) Atlantis sviluppato da Elmec che permette di gestire efficacemente i notebook, gli smartphone e i tablet aziendali ubicati fuori dalle mura. Questo strumento consente di ottenere diverse informazioni di carattere tecnico in tempo reale sul parco noleggiato tra cui: lo stato di operatività della macchina, le configurazioni hardware, la disponibilità di spazio su disco fisso.