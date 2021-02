TeamSystem entra nel mercato spagnolo con l’acquisizione di Software Delsol e Billin, due aziende software iberiche

TeamSystem entra nel mercato spagnolo con le acquisizioni del 100% del capitale di Software Delsol e del 59.6% di Billin, con opzione da esercitare per salire fino al 100%.

Queste operazioni danno continuità alla strategia di crescita per linee esterne – che ha visto nell’ultimo anno le acquisizioni di Habble, Beneficy, AF Soluzioni, Area 32 ed MBM Italia – e consentono al Gruppo di intraprendere un percorso di internazionalizzazione volto a sostenere lo sviluppo dell’azienda e a portare in Spagna il proprio know-how sulla digitalizzazione di PMI e professionisti.

TeamSystem porta all’estero la trasformazione digitale di PMI e Professionisti

Software Delsol, infatti, con oltre 30.000 clienti e più di 180 dipendenti è considerata una fra le aziende leader in Spagna nel mercato delle soluzioni gestionali per il business delle PMI. Attualmente la società propone ai propri clienti ContaSol, FactuSol, NominaSol e DelSol rispettivamente dedicati alla contabilità, alla fatturazione, alla gestione delle risorse umane e un prodotto che comprende tutte le funzionalità precedenti.

Billin, invece, è una start up in grande crescita che offre una software full Saas grazie al quale PMI e microimprese possono gestire tutti i cicli di fatturazione. Questa soluzione, infatti, consente agli utenti di creare, personalizzare, gestire e archiviare le proprie fatture in modo efficiente e veloce.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Leproux, CEO di TeamSystem: «Queste acquisizioni sono un primo passo verso la proiezione internazionale del nostro progetto di business. Oggi aggiungiamo un tassello importante all’interno della nostra più ampia strategia che mira a implementare un’offerta di prodotti ad alto contenuto tecnologico per supportare anche all’estero la trasformazione digitale delle PMI e dei Professionisti. Riteniamo che, in un mercato come quello spagnolo, caratterizzato da una crescita del 3,5% negli ultimi 7 anni, il know how maturato in Italia sarà prezioso e aiuterà a creare sinergie cross-borders di cui potranno beneficiare non solo i nostri stakeholders ma anche il tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi».

Per Fulgencio Meseguer, CEO di Software Delsol: «L’ingresso di TeamSystem in Software Delsol è una grande opportunità per la crescita e l’espansione del business, sia per il catalogo prodotti che per il posizionamento nel mercato spagnolo».

Anche per Marcos De La Cueva e Diego Goya Quijano, Fondatori di Billlin: «L’arrivo di TS in Billin rafforza la nostra leadership nel processo di digitalizzazione della fatturazione delle PMI e dei lavoratori autonomi in Spagna. Grazie al suo ampio “know how” nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni SaaS per la gestione aziendale e alla sua solidità finanziaria, Billin è posizionata come piattaforma di riferimento nella fatturazione e nella gestione del business per piccole e media imprese e liberi professionisti in Spagna. Questa operazione è strettamente in linea con l’obiettivo di Billin di supportare le piccole e medie imprese ad essere più efficienti, grazie all’automazione delle attività amministrative, e più sostenibili, fornendo loro un maggiore controllo sulla propria attività e accesso ai finanziamenti».