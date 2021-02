Juniper Networks presenta Mist AI con Session Smart SD-WAN e SRX branch gateway sicuri e si conferma leader nell’accesso wired/wireless

Juniper Networks annuncia una serie di nuove soluzioni che rafforzano ulteriormente la vision dell’azienda sulla automazione AI-driven end to end, insight e azioni dal client al cloud.

A meno di due mesi dall’acquisizione di 128 Technologies, Juniper ha aggiunto WAN Assurance e Marvis Virtual Network Assistant (entrambi basati su Mist AI) al portfolio di reti Session Smart, oltre ad avere migliorato il deployment e la gestione del branch gateway SRX usando Mist AI.

Inoltre, per consolidare la leadership nell’area dell’accesso wired/wireless, Juniper ha aggiunto una nuova piattaforma di switching EX cloud nativa basata su Mist AI. Proseguendo nell’espansione del portfolio di soluzioni branch e campus riunite sotto un ombrello comune Mist AI, i clienti potranno beneficiare di AIOps, Sicurezza e processi di troubleshooting totalmente integrati in ambienti WLAN, LAN e WAN con riduzione dei costi e miglioramento dell’esperienza degli utenti finali.

Juniper prosegue il percorso AI-driven

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jeff Aaron, VP Enterprise Product Marketing: «Juniper è universalmente riconosciuta per il suo approccio al networking fondato sulla qualità dell’esperienza, in cui automazione, insight e azioni AI-driven permettono di semplificare l’esperienza degli operatori e di ottimizzare l’esperienza dell’utente finale dal client al cloud. Queste ultime novità di prodotto sottolineano il nostro impegno verso l’esecuzione di questa vision e la nostra capacità di rendere disponibili rapidamente nuove soluzioni che generano valore reale per clienti e partner».

Le novità principali per AI-driven enterprise di Juniper comprendono:

WAN Assurance e Marvis Virtual Network Assistant (VNA) per Session Smart SD-WAN. L’inserimento dei dati della telemetria provenienti da Session Smart Routers nel motore Mist AI permette ai clienti di definire, monitorare e applicare i livelli di servizio sulla WAN, individuando le anomalie in modo proattivo e ricavando insight sulle condizioni della WAN, così da assicurare un’esperienza utente ottimale. Inoltre, Marvis VNA (basato su Mist AI) può individuare le anomalie negli ambienti Session Smart SD-WAN per mezzo di interrogazioni in linguaggio naturale e intraprendere azioni proattive per correggere i problemi prima che essi abbiano impatto sull’esperienza utente. Aggiungendo AIOps alle numerose funzionalità della soluzione Session Smart SD-WAN, Juniper propone al mercato un prodotto SD-WAN unico nato con l’obiettivo di rendere disponibile la migliore esperienza utente possibile.

Operation SRX avanzate basate su Mist AI. La serie SRX dei branch gateway sicuri può ora essere caricata e configurata utilizzando Mist AI e il cloud. Grazie allo zero touch provisioning (ZTP) e ai workflow automatizzati, Juniper permette di semplificare il deployment di questi dispositivi. I clienti Juniper, inoltre, possono ora effettuare semplici funzioni di configurazione dei branch router e della connettività sicura tramite la stessa piattaforma usata per l’accesso wired e wireless, permettendo di semplificare la gestione, ridurre i costi e minimizzare i problemi.

Nuovo switch di accesso sicuro EX4400. Questa ultima aggiunta al portfolio EX Series è ottimizzata per il cloud, con sicurezza avanzata e AIOps. EX4400 permette ai team IT di disegnare in modo trasparente network fabric EVPN-VXLAN che si estendono dal data center al campus, ai livelli di accesso e distribuzione, con importanti funzioni di sicurezza come MACsec AES256 e microsegmentazione secondo gli standard, utilizzando policy group based (GBP). Sfruttando Mist AI, EX4400 (come tutti gli switch di accesso EX) permette di semplificare sia il setup sia la gestione delle reti di accesso cablate e il troubleshooting di problemi di difficile individuazione, come VLAN mal configurate o cavi difettosi.

Questo lancio segue l’enorme successo ottenuto da Juniper con l’iniziativa AI-driven enterprise lanciata nel 2020: crescita a tre cifre dei prodotti wireless con ordini record, e record di ordini per gli switch EX. Tra i clienti figurano aziende di primo piano in tutti i mercati verticali, tra cui 5 aziende Fortune/Global 10. Gartner ha inoltre posizionato Juniper Networks come Leader nel Magic Quadrant 2020 per le infrastrutture di accesso LAN cablate e wireless, con il massimo punteggio nella capacità di esecuzione. Juniper è stata inoltre classificata come “visionaria” nei Magic Quadrant 2020 per le infrastrutture WAN Edge e per i servizi di Indoor Location.