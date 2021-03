Questo è l’ottavo anno consecutivo in cui SAS viene riconosciuta come Leader in questo Magic Quadrant

SAS è stata nominata leader dal Magic Quadrant 2021 for Data Science and Machine Learning Platforms*. Questo è l’ottavo anno consecutivo in cui SAS viene riconosciuta come Leader in questo Magic Quadrant.

“In tutto il mondo, le organizzazioni mirano a rendere operativa l’analisi dei dati e ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) per prendere decisioni di business migliori e più intelligenti”, afferma Susan Kahler, AI Strategist di SAS. “Le soluzioni di advanced analytics di SAS, che offrono integrazioni con i più diffusi tool open

source, offrono agli utenti di tutti i livelli l’accesso a un machine learning avanzato, agile e potente per aiutare a padroneggiare i dati che si trovano negli ambienti cloud”.

Il report Gartner 2021 ha valutato SAS per la sua completezza di visione e capacità di esecuzione. SAS ritiene che questo riconoscimento possa essere attribuito a SAS® Visual Data Mining e Machine Learning, un’interfaccia visiva e di programmazione completa eseguita su SAS Viya. SAS Visual Data Mining and Machine Learning supporta

i processi di data mining e machine learning end-to-end per gli utenti di tutti i livelli per gestire tutte le attività del ciclo di vita dell’analisi dei dati in modo semplice, potente e automatizzato.

Secondo il report di Gartner: “Per ottenere capacità analitiche avanzate e completamente mature, le organizzazioni devono pianificare e investire in un life cycle data science end-to-end. Il ciclo di vita include processi per accedere e trasformare i dati, condurre analisi e costruire modelli analitici, rendere operativi e incorporare modelli, gestire e monitorare modelli nel tempo per rivalutarne la rilevanza e adeguare i modelli per riflettere i cambiamenti nei dati e nell’ambiente aziendale “.

L’ultima release della piattaforma SAS Viya, rilasciata a febbraio, è progettata per essere aggiornata continuamente.

Il software cloud-native consente alle aziende di portare l’analisi dei dati in modo efficiente all’interno di tutta l’organizzazione, gestendo al contempo i carichi di lavoro analitici e integrando SAS in una varietà di applicazioni.

*. Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, Peter Krensky, Carlie Idoine, Erick Brethenoux, Pieter den Hamer, Farhan Choudhary,

Afraz Jaffri, Shubhangi Vashisth, 1 March 2021.