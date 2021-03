Lo Studio CGA & Partners Srl non si sente coinvolto nella trasformazione digitale semplicemente perché nasce digitale. Una crescita costante all’insegna dell’automazione e dell’attenzione maniacale al cliente.

“Senza il digitale tutto quello che abbiamo realizzato non sarebbe stato semplicemente possibile” afferma Luigi De Maio, partner e fondatore dello Studio CGA & Partners Srl di Torre Annunziata (Na).

In effetti De Maio è un millennial e come tale nativo digitale ed è del tutto logico che il suo vissuto trovi espressione concreta nell’attività che ha creato e forgiato.

De Maio fonda la sua società, che oggi conta 14 collaboratori tra commercialisti, tributaristi, ragionieri e avvocati, nel 2008. “Società è la parola giusta. Non ho aperto uno Studio ho fondato una società. Sono convinto che lo Studio e la professione pensati in modo tradizionale abbiano fatto il loro tempo. Oggi i clienti hanno bisogno di un consulente che già nella propria struttura sia simile a loro, col il quale anche per mentalità gestionale possano essere sulla stessa lunghezza d’onda.”

Studio CGA & Partners è oggi uno studio di consulenza nazionale e internazionale. “La digitalizzazione ci consente di valicare tranquillamente i confini. Abbiamo un solo modo di rapportarci con i nostri clienti e dobbiamo sempre avere ben chiare in mente le nostre tre parole magiche: efficienza, efficacia e tempestività.”

Per poter mantenere fede al proprio modus operandi, che accompagna la sua azienda fin dalla fondazione, Luigi De Maio da subito si è fatto affiancare da un partner di valore internazionale, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

“Siamo nati digitali con Wolters Kluwer Tax & Accounting. Le soluzioni che hanno accompagnato in questi anni il nostro sviluppo sono state come noi dobbiamo essere con i nostri clienti: efficienti, efficaci e tempestivi. Non è da poco se consideriamo che la dotazione digitale fin dai nostri inizi è stata la base del nostro lavoro. Abbiamo sempre voluto la perfezione e l’automazione che ci ha offerto Wolters Kluwer ci permette di evitare errori e di snellire il nostro lavoro.”

Luigi De Maio vede nelle capacità di risposta un vantaggio competitivo. “Il cliente percepisce l’eccellenza del lavoro complessivo, quindi anche della dotazione digitale, dalla tempestività del feedback. Riusciamo a rispondere rapidamente grazie agli applicativi e alla storia evolutiva che questi hanno avuto e che noi abbiamo sempre seguito. Stiamo ora acquisendo anche Genya. I prodotti cloud nativi saranno un’altra carta vincente nel rapporto con la clientela.”

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato Genya in un intero ecosistema. Un innovativo ambiente digitale nel quale trovano spazio moduli per la contabilità, la creazione del bilancio, i dichiarativi, la gestione dello studio e naturalmente anche la fatturazione elettronica usufruibili in mobilità, su ogni supporto e con avanzati strumenti di collaborazione a distanza.

Genya, infatti, è un progetto digitale complessivo, fruibile in cloud, rivoluzionario per prestazioni, usabilità, look and feel, flessibilità, performance e intuitiva semplicità, in grado di aiutare il professionista nel suo percorso evolutivo, favorendo la sua attività di consulente.

Sul concetto di collaborazione con i clienti De Maio pone tutta la sua attenzione. “Abbiamo strutturato l’azienda in modo da essere in grado di rispondere alla clientela sempre e dovunque. Periodicamente effettuiamo sondaggi sulla customer satisfaction e ne diamo puntualmente conto ai nostri clienti evidenziando loro i nostri punti di forza e illustrando le strategie e gli interventi per correggere e migliorare i punti di debolezza che emergono dalle survey. Questo fa percepire in modo molto diretto i nostri sforzi sia organizzativi che di dotazioni.”

L’approccio al lavoro basato sulla qualità e sul digitale ha permesso allo Studio CGA & Partners di espandersi rapidamente. “Vantiamo clienti importanti in tutt’Italia. La nostra clientela è fatta al 75 per cento da realtà produttive medio-grandi da tanti settori produttivi diversi. Mi piace citare ad esempio un’azienda fondata nel 1894, leader mondiale nella lavorazione del corallo o una di grande rilevanza specializzata nel packaging alimentare e farmaceutico, o ancora un leader nella lavorazione dei piani in okite e marmo, un gruppo di terza generazione del campo della ristorazione e tante altre attività anche nei settori del bio e dell’energetico.

Siamo entrati anche nel mercato dell’Est Europa e nello specifico nel mondo dell’energia bio. Affianchiamo società nei loro progetti di internazionalizzazione alle quali forniamo assistenza e consulenza grazie alla nostra expertise in materia di diritto doganale.

L’approccio al mercato russo nasce dalla nostra esperienza in diritto doganale e dai rapporti con Il console onorario russo a Napoli Dott.re Vincenzo Schiavo.”

Lo Studio CGA & Partners ha abbattuto ogni barriera territoriale grazie alla sua architettura digitale e capacità di connessione e di collaborazione, che ha anche ottenuto la classificazione di 4.0 dal proprio consulente di ingegneria informatica.

“I nostri clienti, per ciò che riguarda il nostro rapporto, non si sono minimamente accorti delle limitazioni causate dalla pandemia. Anzi, noi ci siamo impegnati per trasformare ogni tipo di messaggio in un protocollo. Per cui possiamo interagire, oltre che in voce e video, anche via whatsapp, via sms e con altre piattaforme sempre per mettere a proprio agio il cliente con qualsiasi strumento di relazione. È proprio questo che intendo nell’organizzazione dello studio sul modello imprenditoriale e impresariale. Lo strumento di comunicazione ottimizza tutto il ciclo di produzione e l’output veloce è possibile grazie alle nostre dotazioni digitali. Con Wolters Kluwer Italia abbiamo architettato una struttura digitale e di interconnessione di applicativi che ci sostiene in questo modello di business. Definirei la nostra impresa una start up nel mondo dei commercialisti.”

Il modello di business adottato da Luigi De Maio per strutturare la sua start up amministrativo-finanziaria si sta rivelando vincente. È un modello strettamente digitale che basa il suo sviluppo sulla capacità di pieno utilizzo delle soluzioni applicative e dalla lettura e analisi dei dati che ne conseguono unita alla velocità di risposta e all’empatia anche digitale creata con la clientela. Si, CGA & Partners è stata in grado di creare anche l’empatia digitale analizzando e strutturando il linguaggio con il quale dialogare con i propri clienti.

Diretto, efficace, moderno, conciso e chiaro grazie anche alle soluzioni di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.