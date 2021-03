Appuntamento giovedì 18 marzo 2021 alle ore 11.00 per parlare dei vantaggi di un servizio email professionale ma soprattutto per svelare a MSP e rivenditori i segreti per approcciarsi al cliente in maniera più corretta, massimizzando le vendite

Lo strumento principe per la comunicazione aziendale, sia verso l’interno che verso l’esterno, è rappresentato oggi dalle email. Ma ciò che discrimina una comunicazione efficace da una non efficace è per un’azienda il fatto di avere a disposizione un servizio email professionale.

Stop all’improvvisazione: le email aziendali, che oggi sono un’importante asset per le imprese, devono essere gestite senza lasciare nulla al caso. Ecco allora la necessità per l’azienda di rivolgersi a provider capaci di fornire suite che mettono a disposizione tutti gli strumenti per gestire le email degli utenti e dei clienti indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Qboxmail, fornitore di servizi email in cloud per le aziende, ad esempio fornisce una suite in cloud completa e professionale per gestire in sicurezza le email e i calendari aziendali garantendo le stesse prestazioni di un mail server dedicato ma senza l’onere della sua gestione.

Si tratta di uno strumento potente, quindi, nelle mani di MSP (Managed Service Provider) e rivenditori che si approcciano al mercato per rispondere alle nuove esigenze delle aziende ma che contemporaneamente devono anche capire quali sono le opportunità per il loro business e adeguare le modalità di approcciarsi al cliente per massimizzare le vendite.

Ma quali sono in concreto i vantaggi di un servizio email professionale?

Quali strategie seguire per convincere i potenziali clienti ad acquistare un servizio email?

Come monetizzare le varie funzionalità messe a disposizione da un servizio email professionale?

Qboxmail organizza per giovedì 18 marzo un Live Talk, alle 11.00 e per circa un’ora, che si rivolge a MSP e rivenditori per rispondere a queste domande e con l’obiettivo di spiegare loro come vendere e valorizzare i servizi email professionali. Durante il LiveTalk sarà possibile un’interazione in diretta con gli esperti di Qboxmail, a cui sarà possibile rivolgere domande per approfondire il discorso e levarsi ogni curiosità.

A rispondere in diretta sarà Marco Biagiotti, Innovation Manager e autore di fortunati libri su web e marketing. Sarà suo compito svelare agli spettatori le migliori strategie per vendere un servizio email professionale. Sul palco insieme a lui Alessio Cecchi, CEO di Qboxmail.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.

Per tutti gli iscritti che poi non potranno partecipare sarà possibile rivedere il Live Talk in un secondo momento perché sarà inviato loro il link per rivedere la registrazione.