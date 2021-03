Grazie alle profonde integrazioni con tutte le principali piattaforme cloud, al nuovo connettore di analytics unificato e all’acceleratore di soluzioni di analytics SAP Order to Cash, Qlik è leader del settore nel promuovere l’uso dei dati SAP per gli insight e i processi decisionali

Qlik ha aggiunto nuove opzioni al proprio set di funzionalità che aiuta le imprese a trarre maggiore valore dai loro dati SAP. Le nuove funzioni includono un connettore SAP unificato che espande le funzioni della piattaforma di analytics di Qlik per sfruttare al meglio i dati SAP per l’analisi in qualsiasi ambiente SaaS o client-managed. Qlik ha anche introdotto il primo di una serie di acceleratori di soluzioni di dati e analytics incentrate su SAP che accelerano il ROI dell’integrazione dei dati SAP con progetti di analytics moderne. Grazie alle esclusive integrazioni di Qlik Data Integration con le principali piattaforme cloud, Qlik possiede il più completo set di funzioni per migliorare l’accesso, la trasformazione e l’analisi dei dati SAP per i processi decisionali data-driven basati sull’Active Intelligence.

“I clienti stanno riscontrando grande successo nell’utilizzo delle funzioni Qlik per creare pipeline di dati in tempo reale basate su dati SAP, su qualsiasi piattaforma cloud o analytics, che aumenta il valore dei dati SAP per il processo decisionale in tutta l’azienda”, ha dichiarato James Fisher, Chief Product Officer di Qlik. “Le nostre nuove soluzioni di connettori e acceleratori per i dati SAP espandono le nostre capacità di leader del settore nell’aiutare qualsiasi impresa ad accedere, trasformare e fornire più facilmente tutti i propri dati SAP per analisi, insight e azioni”.

Qlik ha oltre un decennio di esperienza certificata nell’accesso e nella trasformazione delle strutture di dati complesse e specifiche delle applicazioni di dati SAP in formati ottimizzati per l’analisi. Questo include un numero significativo di integrazioni e miglioramenti relativi ai dati SAP rilasciati nell’ultimo anno insieme ai principali fornitori cloud come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Snowflake. Queste integrazioni sfruttano Qlik Data Integration per supportare la delivery in tempo reale di dati SAP pronti per l’analisi da qualsiasi fonte – compresi gli ambienti legacy SAP, SAP HANA o SAP Application Servers – verso qualsiasi destinazione. Il risultato è una soluzione agnostica e pronta per la produzione che assicura che gli utenti analytics ottengano i dati SAP più aggiornati e rilevanti, necessari per una migliore comprensione del business.

“La velocità di replica dei dati attraverso Qlik Data Integration è una trasformazione per noi, potendo produrre in ore quello che prima richiedeva invece settimane di tempo”, ha dichiarato Melissa Tallack, Head of Data and Digital Services di Anglian Water Services. “Ora siamo in grado di replicare i dati dalle nostre applicazioni di core business come SAP – che ospita i nostri dati transazionali su asset, clienti e dipendenti – e renderli più facilmente disponibili ai nostri Analyst e Data Scientist attraverso Microsoft Azure. Ora stiamo trovando nuovi modi per migliorare i servizi e i KPI, come la riduzione delle perdite e delle interruzioni di fornitura, con il conseguente miglioramento del servizio clienti, delle prestazioni degli asset e della produttività aziendale. Questo ci ha anche permesso di accelerare lo smantellamento di due data warehouse legacy, generando efficienze operative IT e risparmi sui costi previsti”.

Il nuovo acceleratore di soluzioni analytics SAP Order to Cash è il primo di una serie pianificata di acceleratori che fornirà ai team IT/dati un modello per architetture di dati moderni, accelerando i progetti di modernizzazione dei dati SAP. La soluzione sfrutterà più componenti della piattaforma di data integration e analytics di Qlik, nonché acceleratori di dati e applicazioni di analisi precostituiti, per accelerare significativamente il tempo per ottenere informazioni utili. Gli utenti business in settori come la finanza, la gestione degli ordini di vendita e la gestione del magazzino beneficeranno di questi componenti precostituiti della soluzione per ottimizzare la gestione del capitale circolante, l’evasione degli ordini e i livelli di giacenza.

La soluzione SAP Order to Cash aiuterà a:

Migliorare la gestione e l’adempimento degli ordini di vendita per guidare la crescita delle vendite, l’esperienza del cliente e la fidelizzazione

Ridurre i giorni di vendita in sospeso ottenendo informazioni dettagliate su tutto il processo order-to-cash

Ottimizzare il capitale d’esercizio gestendo meglio i crediti e i crediti inesigibili

Aumentare la produttività delle risorse e l’efficienza dei processi

Il nuovo connettore unificato SAP migliorerà la capacità dei clienti corporate di estrarre più facilmente i dati SAP per l’analisi in Qlik Sense Enterprise attraverso una connettività congiunta SAP BEx/InfoProvider e un connettore SAP SQL. Queste caratteristiche espandono l’abilità unica di Qlik di fornire dati SAP per l’analisi basata sul set di certificazioni e funzioni SAP leader nel settore.

“Quando analizziamo i nostri processi di supply chain, che comprendono le previsioni per la pianificazione della domanda, i requisiti di materiali e la logistica dei fornitori, è fondamentale essere in grado di sfruttare facilmente tutti i nostri dati on-demand”, ha dichiarato Martin Gries, Head of Supply Chain di Brueggen. “Qlik permette di connetterci facilmente a tutte le nostre diverse fonti di dati, compresa la nostra principale fonte di dati SAP, per analisi che ci assicurano di tenere il passo attraverso i dati”.