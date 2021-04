Talentia Software e Abstract hanno siglato una partnership per lo sviluppo di Tax Determinator, una soluzione utile alla gestione e al calcolo delle imposte che estende le funzionalità della piattaforma CPM Talentia.

Nello specifico, Talentia Corporate Performance Management è una piattaforma di reporting finanziario che realizza anche l’analisi di business, il processo di budgeting, il forecast, il consolidamento e il closing, rendendo le informazioni più affidabili e migliorando i processi decisionali delle imprese.

Abstract invece offre consulenza alle aziende per gestire al meglio i momenti di ottimizzazione, crescita e innovazione IT, attraverso la governance dei dati, la revisione dei processi e lo sfruttamento delle nuove tecnologie.

L’incontro, tra le ottime competenze tecnologiche di Talentia e l’expertise consulenziale di Abstract, ha permesso lo sviluppo del modulo Tax Determinator per il calcolo delle imposte a valle dell’intero processo di bilancio societario, consentendo l’estensione dell’intera gamma di offerta sul mercato.

Tax Determinator: funzionalità e vantaggi

Tra le principali funzionalità che caratterizzano la soluzione Tax Determinator si distingue l’importazione automatica da ogni fonte dei dati contabili, utilizzando moduli redatti secondo i principi della IV Direttiva CEE alla gestione delle aliquote IRES e IRAP (regionale) per periodo/ società.

Valida anche la gestione centralizzata dei parametri fiscali per percentualizzare le voci fiscali desiderate declinate per periodo/società al calcolo automatico delle variazioni in aumento e diminuzione, con determinazione delle imposte a debito/credito IRES e IRAP.

Tra i vantaggi assicurati dall’add-on con la piattaforma CPM di Talentia si evidenziano:

la facile integrazione con ERP o altre fonti (Bilancio di verifica, P&L, informazioni sugli Asset aziendali), la gestione automatica dei diversi Gaap (Italia, IFRS)

il monitoraggio centralizzato delle attività

la flessibilità e velocita della piattaforma nella raccolta di dati dalle diverse unità organizzative

il motore di calcolo flessibile e soprattutto scalabile

il reporting (dashboard personalizzate per il monitoraggio di indicatori e KPI) con funzionalità di “Advanced Analytics”

la gestione automatizzata del flusso di lavoro, che consente un monitoraggio in tempo reale delle attività e la completa digitalizzazione della documentazione a supporto.

Il modulo è disponibile in due versioni

Come starter kit con una configurazione standard tale da coprire l’intero processo senza ulteriori interventi o come soluzione personalizzabile in base alle esigenze del cliente, sfruttando così appieno il potenziale offerto dalla piattaforma Talentia.

La soluzione garantisce l’integrazione fra i moduli finance e quello fiscale, sia dal punto di vista applicativo che della riconciliabilità dei dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software: «L’incontro con Abstract e la sua ottima expertise in ambito tax determination ci hanno permesso di estendere benefici e funzionalità offerte dalla piattaforma Talentia CPM e di ampliare ulteriormente la nostra gamma di offerta, consentendo alle imprese nostre clienti di minimizzare il rischio di errori operativi, garantendo il rispetto alla compliance ed eliminando il rischio di mal interpretazione della normativa».

Per Silvia Ronchi, CEO di Abstract: «Siamo felici di questa importante collaborazione con Talentia Software che ci consente di fornire una soluzione semplice e completa, flessibile e dal costo contenuto, con un’offerta particolarmente indirizzata alle piccole e medie imprese. Il suo utilizzo potrà avvenire sia on-premise sia come servizio in cloud e le organizzazioni potranno migliorare le fasi di analisi, raggiungendo una maggiore consapevolezza nelle proprie decisioni».